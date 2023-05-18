Hafta sonu için altı okuma önerisi Hafta sonu yaklaşıyor ve ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için altı kitaptan oluşan bir öneri listesi hazırladık.

Özel İçerik

Hafta sonu için kararsız kitapseverlere İthaki Yayınları tarafından yayınlanan yeni kitaplardan yeni bir okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Güdü

Kate’in günlük kayıtlarından, olayla ilgili röportajlardan ve makalelerden oluşan Güdü kısmen bir hayatta kalma öyküsü, kısmen dehşet verici bir korku hikayesi.

Modern Soslu Postmodern Makarna

Yazar ilk öykü kitabı Kara Gergedan'dan sonra bu kez Modern Soslu Postmodern Makarna’yla selamlıyor.

Hayatında Değil Yerin

Öykü toplamı Asker Daha Fazla Elliot Smith Dinlemek İstemiyor ve romanı Kusursuz Bir Mesafe'yle tanıdığımız Utku Yıldırım’ın üçüncü kitabı Hayatında Değil Yerin...İkinci öykü toplamında, sanatın işlevini gündelik akışın içinde sorgulayan, bir çıkış bulabilmek için müziğin, edebiyatın peşinde takılan ve bir türlü hayattaki yerini bulamayanları anlatıyor Utku Yıldırım. Dünyayı inşa eden notalar ve sözcükler, dünyadan kaçmak için yeterli olabilir mi?

Dünyanın Öteki Yüzü

Meltem Dağcı’nın ilk öykü toplamı: Dünyanın Öteki Yüzü...

Bizden Biri

Willa Cather’ın Birinci Dünya Savaşı’nda can veren kuzeni G. P. Cather’dan esinlenerek ve gerçek tanıklıklardan yola çıkarak kaleme aldığı Bizden Biri, idealist ve romantik bir adamın portresini çizerken derin bir değişimin eşiğindeki Amerikan ulusunu da tüm çıplaklığıyla resmediyor.

Karmaşık Duygular

Stefan Zweig zihinle kalp arasındaki çatışmayı titizlikle işlediği Karmaşık Duygular’la birlikte en iyi eserlerinden birini ortaya koymuştur.

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ergul.tosun@ensonhaber.com