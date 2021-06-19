Hafta sonu okumaları için editörden tavsiye kitaplar

Hafta sonu ne okuyacağına karar vermeyen kitapsever için tavsiye kitaplar hazırladık.

Kitapseverlerin keyifle okuduğu kitaplar, haziran ayında da devam ediyor. Her ay en çok okunan ve en çok satılan kitaplar ketegorisi değişgenlik gösterebiliyor.

Haziran ayı boyunca okurların talep ettiği kitapları sizler için derledik. Öte yandan hazırladığımız listede hem yeni çıkan hem de çok okunan kitapların listesi mevcut.

Hafta sonu henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlar için 10 kitaptan oluşan öneri listesi hazırladık. Haftanın öne çıkan kitabı ise; yazar Ahmet Ümit'in Yapı Kredi Yayınları 'ndan (YKY) çıkan Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı oldu.

İşte yeni okumalar için tavsiye kitaplarımız...

Bana Sonunu Söyle

Valeria Luiselli’den zamanımızın yıkıcı hakikatlerine dair kısa ve çarpıcı bir metin.

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Sayfa: 104

Meleğin Oyunu

Uluslararası başyapıt Rüzgârın Gölgesi kitabının yazarı Carlos Ruiz Zafón, Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı’nın bu cildinde edebiyatta ve aşkta takıntıların tehlikeli doğasını anlatıyor.

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Sayfa: 608

Karanlığın Soluğu





Maxime Chattam, eşsiz üslubuyla Karanlığın Soluğu'nda son derece esrarengiz ve bir o kadar da dehşet verici bir dünyaya kapı aralıyor.

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Sayfa: 464

Günah Kitabı





Günah Kitabı, sevgi, ölüm ve Tanrı üzerine yazılmış Çağdaş Rus Edebiyatı'nda nadiren karşılaşılan gerçekçiliğin ötesinde bir romandır, Dostoyevski ve Chuck Palahniuk'un vahşi bir karışımıdır

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Sayfa: 288

Liktorun Kılıcı





Bilimkurgunun Melville’i olarak bilinen Gene Wolfe, spekülatif edebiyatın sınırlarını zorlayan, fantaziden bilim ve bilimden de fantazi çıkarmayı başaran, türün her alanında eşit muazzamlıkta eserler veren ender yazarlardan biri.

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Sayfa: 304

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.

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Sayfa: 504

Davalar

Elias Canetti, 1930/31 kış aylarında tek romanı Körleşme’yi yazdığı sırada, Kafka’nın Dönüşüm ve Bir Açlık Sanatçısı öykülerini okur. Bu öykülerin romanının daha sonraki gelişiminde etkili olduğunu notlarında belirten Canetti, Kafka’ya yönelik ilgisini yaşadığı sürece canlı tutmuştur.

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Sayfa: 384

Veba Geceleri





Orhan Pamuk'tan nefis bir tarihi roman...

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Sayfa: 544

Biletiniz Buraya Kadar





Fransız edebiyatının dâhi kalemi Goncourt Ödüllü Romain Gary, Biletiniz Buraya Kadar'da erk, erkeklik, iktidar, kazanma hırsı, genç kalma gibi hem kadim hem de alabildiğince güncel sorunları muzip ve bilgece ele alıyor.

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Sayfa: 191

Balıkçı ile Oğlu





Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.

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Sayfa: 140

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



