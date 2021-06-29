Haftanın okuma önerisi: Kayıp Tanrılar Ülkesi

Kitap Ayracı olarak, bu haftanın okuma önerisinde Ahmet Ümit'in yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi var.

Ahmet Ümit, Türkiye'de polisiye edebiyat denilince akla ilk gelenlerden... Pek çok sevilen kitaba imza atan Ümit'in geçtiğimiz haftalarda Yapı Kredi Yayınları'ndan (YPY) çıkan yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi, okurları soluk soluğa bir serüvene davet ediyor.

Kitap Ayracı olarak yazarın yeni romanını bu haftanın okuma önerisi olarak sunuyoruz.

Keyifli olumalar dileriz...

BİR CİNAYETİN ŞİFRELERİ...

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman. Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor.

Sayfa: 504

SORUŞTURMANIN TÜRKİYE AYAĞI

Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor.

Yazar Ahmet Ümit

MİTLERDEN GÜNÜMÜZE

Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde mitlere günümüzde yeniden hayat verirken, suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen doğasını bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com