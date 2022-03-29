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    Hak arayışının nişanelerinden biri: Kışlalar Doldu Bugün

    Kışlalar Doldu Bugün, Mehmet Kart’ın hak arayışının nişanelerinden biri. Zorbalığın, ayrımcılığın, sömürünün karşısında durmak için var gücüyle çabalayanların hikayesi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 10:33
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    Hak arayışının nişanelerinden biri: Kışlalar Doldu Bugün

    Yaşamı boyunca başta gurbetlik olmak üzere türlü zorlukla mücadele etmiş, mücadelesinin ve hak arayışının karşılığını edebiyatta bulmayı düşlemiş, kalemin kuvvetine inanmış bir yazar Mehmet Kart.

    Otuzlu yaşlarında, içinde üç roman, hikâyeler, şiirler ve bir de senaryo olan yoğun bir üretim süreci geçirdi; ancak bu eserlerini uzun süre yayımlayamadı. Onlarla yeniden ilgilenme imkânı bulduğundaysa aramızdan ayrıldı. Ardında zengin duygu dünyasını yansıtmayı başardığı şiirler, romanlar, öyküler bıraktı.

    Yazarın İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan öykülerinde zorbalığın ve eyrımcılığın gür sesini okuyacaksınız.

    Hak arayışının nişanelerinden biri: Kışlalar Doldu Bugün #1

    KİTAPTAN

    "Bu dağlar kopmazdı birbirinden. Kimsenin gücü yetmezdi ayırmaya. Toprağın diplerine kadar kök salmış dağları ayırmaya kalksalar, onlar da kanardı içten içe. Tıpkı insanlar gibi. İnce ince bir kan sızardı toprağa. İnce ince sızan kan zamanla göl olurdu, göller denize dönerdi. Birbirinden ayırmaya görsünler, dağlar da ağlardı insanlara görünmeyen iki gözünden. Kendi gözyaşlarında boğulanlar gömülürdü, uçsuz bucaksız denizlerin dibine…"

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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