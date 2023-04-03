Hakan Mengüç’ün yazdığı Mutluluğu Sende Bulan Senindir kitabı Mengüç, yeni kitabında okurlarına, her biri birbirinden değerli dersler barındıran, ruha iyi gelen, gerçek hayattan ilham alınarak oluşturulmuş hikayeler sunuyor.

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Ünlü yazar ve Sufi felsefesi öncülerinden Hakan Mengüç, 25 ülkede yayınlanan kitaplarına bir yenisini ekledi: Mutluluğu Sende Bulan Senindir, Ötesi Misafir adlı eserle okurlar, Mengüç'ün benzersiz düşünceleriyle yeniden buluşuyor.

Bu kitapla birlikte çıkacağınız yolculukta kişinin kendini daha iyi tanımasının önemini, yaşamın zorluklarıyla başa çıkmanın değerini ve ruhu besleyecek deneyimler yaşamanın güzelliğini fark edeceksiniz.

Daha iyi bir dünyayı hep beraber kurmak için ilham verecek hikayelerden oluşan, Hakan Mengüç’ün yazdığı Mutluluğu Sende Bulan Senindir, Ötesi Misafir'i çok seveceksiniz.

Hepimiz eksiliriz zaman zaman, ama kaybetmeyiz aslında hiçbir şeyi. Kaybettiğimizi sandığımız her şey, başka suretlerdeki kazançlarımız olarak geri dönerler eninde sonunda.

Hayat, çok daha adil ve çok da inceliklidir yaptığı hesaplarda. Saniyeler sonra ne olacağını bilmeden, yıllar sonrasının planlarını yapıyoruz. Oysa hayat her zaman sürprizlerle doludur yol arkadaşım. Hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığı gibi senin de şu an bu kitabı eline alman tesadüf değil...

Umudu kaybetmemek

Bu sayfalar, karşılaştığın zorluklarda sana manevi bir şifa sayılabilecek, derin ve samimi hikâyeler içeriyor. Umudunu asla kaybetme. Unutma, kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır.

Umutlu olmak ve umudu paylaşmak üzerine inşa ettiği hayat felsefesini açıklarken “Umutlu olmak, safça bir iyimserlik değildir. İnsanlığın yüzleştiği trajediyi görmezden gelmek de değildir. Umut her ihtimali görüp, evinde oturup kötülüğe küfretmektense, iyilik için elinden geleni yapmak demektir.” diyen Hakan Mengüç, yeryüzünde umudun var olmaya devam etmesi için buna inanan bir kişinin varlığının dahi kâfi olduğunu savunuyor. “Üstelik bu kişi sen olabilirsin.” diyor.

Sayfa: 184

Karanlıkların aydınlanması

Sonrasında sen, başka bir sen ve başka bir sen daha olarak bize dönüşmeye devam edecektir. Mevlana’nın da dediği gibi: “Bir mum, başka bir mumu tutuşturduğunda kendi ışığından hiçbir şey kaybetmez. Tam aksine karanlıkların aydınlanmasına vesile olur.”

İşte bu yüzden “Karanlığa küfredeceğine bir mum yak” düşünüşünü benimsemiştir Hakan Mengüç... Yaktığı mum ile başkalarının aydınlanması yolunda emek vermeyi arzulayan yazar, bu yolda başkalarının da yeni mumlar yakmaya cesaret gösterebilmesine vesile olmayı diliyor.

Yazara dair...

Dünya çapında tanınan yazar Hakan Mengüç’ün Türkçede sekiz kitabı bulunmaktadır. Besteci ve müzisyen de olan Mengüç’ün kitapları 11 dile çevrildi.

Hakan Mengüç, Türkiye’de ve dünyada pek çok ülkede, geniş kitleler tarafından tanınan bir yazar, besteci ve akademisyendir. 8 kitabı bulunan yazarın eserleri kısa sürede 11 farklı dile çevrilmiş ve 25 ülkede yayınlandı.

Sufi felsefesinin temelleri üzerine kurduğu öğretisini günümüze başarılı şekilde uyarlamasıyla tanınan yazar, aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi’nde Sufi Akademi’nin hem başkanlığını yapmakta hem de akademisyen olarak görev almaktadır. Müziğe de büyük ilgi duyan Hakan Mengüç’ün besteleri de bulunmaktadır. Ayrıca bir ney virtüözü ve piyanisttir de...

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