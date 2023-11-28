Hakan Mengüç’ün yazdığı Uzun İlişkilerin Sırrı kitabında aşkın yalın halleri Yazar ve ney ustası Hakan Mengüç’ün yazdığı Uzun İlişkilerin Sırrı kitabı, günümüz modern ilişkilerine ayna tutuyor. Hakan Mengüç, çiftlere uzun ilişkinin detaylarını anlatıyor.

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Ünlü yazar ve Sufi felsefesi öncülerinden Hakan Mengüç, 25 ülkede yayınlanan kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Mengüç, Uzun İlişkilerin Sırrı adlı kitabında, okurlarıyla uzun ilişkilerin sırlarını samimiyetle ve açık yüreklilikle paylaşmayı hedefliyor.

“İlişkiler, yaşam yolculuğu boyunca tecrübe ettiğimiz gelişim sürecinin en kıymetli parçalarıdır.” diyen Hakan Mengüç, her ilişkinin bireyin kendisi ile tekrar tekrar yüzleşmesi olduğuna vurgu yapıyor.

"Beni olduğum gibi sev, olmamı istediğin gibi değil”

İlişkiler, insanın kendiyle yüzleşme alanlarıdır. Hepimiz her insanda bambaşka insanlar olur, başka yönlerimizi, başka yüzlerimizi görürüz.

Kendimizle tanışmak

İlişkiler, yaşam yolculuğu boyunca tecrübe ettiğimiz gelişim sürecinin en kıymetli parçalarıdır. İlişkiler, sınavımız değildir. Bir başarı ya da başarısızlık hikâyesine de dönüştürülmemelidir. İlişkiler dönüşüm alanlarımızdır, kendimizi bir başkasında görmek, kendimizi bir başkasında sevebilmek, hatta çoğu zaman kendimizle ilk kez tanışmaktır.

Uzun bir ilişkinin sırrı sevmek ama kırmadan, dökmeden sevebilmek. Bugünlerde insanların sevilmeye ama kırmadan dökmeden sevilmeye ihtiyacı var. Güvenebilmeye ihtiyacı var, çünkü güvenin olmadığı yerde sevgi de olamaz.

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Sabra ihtiyaç

Sabra ihtiyacı var, hemen ilk kavgada ayrılmaya değil, mücadele etmeye. Çünkü sevmek için yürek ama sürdürmek için emek gerek. İnsanların, kendilerini olduğu gibi seven kişilere ihtiyacı var, onları değiştirmeye çalışanlara değil. Ve tabii ki ilgiye... Çünkü ilgi görmeyen her şey ölür, çiçekler bile.

Bu kitap uzun ilişkilerin sırlarını samimiyetle ve açık yüreklilikle paylaşmayı hedefliyor. Hakan Mengüç, eserleri 13 farklı dile çevrilen ve uluslararası alanda tanınmış bir yazar ve akademisyendir. Aynı zamanda, kendi bestelerinden oluşan müzikleri, dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

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