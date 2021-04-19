Halide Edib'ten kraliçe Elizabet'in tahta çıkışı üzerine yazı

Halide Edib Adıvar, Halka Doğru kitabında İngiltere kraliçesi Elizabeth'in tahta çıkışı üzerine bir yazı kaleme almış.

Cumhuriyet döneminin önemli kadın yazarlarından olan Halide Edip Adıvar'ın eserleri günümüzde çok okunan kitapların başında geliyor. Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasında verdiği eserler, o dönemi anlamamıza yol gösterici oluyor.

Yazar Adıvar, Halka Doğru kitabında kraliçe Elizabeth'ın tahta çıkışı üzerine bir yazı yazmış.

Halide Edip yazısında, "Bugün gazeteler İngiliz veliahtlığına küçük Prenses Elizabet’in intihap edildiğini yazıyor. Bu çocuk doğduğu zaman İngilizler sevinçten coşmuş, kendinden geçmişti. Niçin? Sırf bir isim etrafından toplanan efsanelerin tesirinden" ifadelerine yer vermiş.

Halide Edip Adıvar

İşte Halide Edip Adıvar'ın 12 Aralık 1939 tarihinde kaleme aldığı o yazı...

"KRALİÇE ELİZABET'İN MARİFETİ"

"İngilizler kudret devirlerini on altıncı asırda Elizabet ismini taşıyan bir kraliçenin şahsiyetiyle karıştırırlar. Deniz hâkimiyetleri bu tarihte İspanyolların namağlup armadasını batırmakla başlar. Gerçi İspanyol filosunu Manş Denizi’nin fırtınası batırmıştı; fakat bu tarafı İngilizler pek karıştırmak istemezler, sadece bunu İngiliz filosunun zaferi ve Kraliçe Elizabet’in marifeti telakki ederler."





Kraliçe Elizabet

"KEHANET HAVASI ESTİ"

"İlim sahasında Bakonedebiyat sahasında Şekspir ve muasırları, keşif seyahatlerinde dünyanın dört bucağına dağılan namdar kâşifleri vardır. Bunun için bu isim muvaffakiyet, şeref ve uğurla anılır. Bunun için küçük Prenses Elizabet doğunca İngiltere’de bir kehanet havası esti."

"NİÇİN KRALİÇE OLACAK"

“Prenses Elizabet kraliçe olacak. Niçin olsun?

Ergül Tosun

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