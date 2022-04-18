Halikarnas Balıkçısı 132 yaşında

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı 132 yaşında. Usta yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

1890 yılında dünyaya gelen ünlü yazar, ortaöğretimini Robert Koleji’nde yaptı, Dünyanın sayılı üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi’nde Yakın Çağlar Tarihi okudu. İstanbul’a dönünce Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazılar kaleme aldı, kapak süslemeleri ve resimler yaptı.

Cumhuriyetten sonra bir yazısı nedeniyle Bodrum’a sürgüne gönderildi. Cezasının son kısmını İstanbul’da geçirdikten sonra tekrar âşık olduğu Bodrum’a döndü.

Anadolu ve Akdeniz kültürünün tanınması için kapsamlı çalışmalar yaptı. Serveti Fünun, Cumhuriyet ve daha sonra Demokrat İzmir gibi dergi ve gazetelerde yazdığı yazı, hikâye ve romanlarla uluslararası üne kavuştu.





Halikarnas Balıkçısı

Bodrum’la özdeşleşen yazar, Bodrum’un eski adı olan Halikarnassos’tan kaynaklı, “Halikarnas Balıkçısı” adıyla anıldı. Edebiyatımızda denizi ve denizcileri en iyi anlatan yazarlardan olan Halikarnas Balıkçısı 1947’de İzmir’e yerleşti. 13 Ekim 1974 yılında ise hayata gözlerini yumdu. Çok sevdiği Bodrum’a defnedildi.