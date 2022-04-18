Petrol
112.03
0.30%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
577.180
-2.94%
BTXN Coin
32.90
5.61%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Halikarnas Balıkçısı 132 yaşında

    Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı 132 yaşında. Usta yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Halikarnas Balıkçısı 132 yaşında

    1890 yılında dünyaya gelen ünlü yazar, ortaöğretimini Robert Koleji’nde yaptı, Dünyanın sayılı üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi’nde Yakın Çağlar Tarihi okudu. İstanbul’a dönünce Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazılar kaleme aldı, kapak süslemeleri ve resimler yaptı.

    Cumhuriyetten sonra bir yazısı nedeniyle Bodrum’a sürgüne gönderildi. Cezasının son kısmını İstanbul’da geçirdikten sonra tekrar âşık olduğu Bodrum’a döndü.

    Anadolu ve Akdeniz kültürünün tanınması için kapsamlı çalışmalar yaptı. Serveti Fünun, Cumhuriyet ve daha sonra Demokrat İzmir gibi dergi ve gazetelerde yazdığı yazı, hikâye ve romanlarla uluslararası üne kavuştu.

    Halikarnas Balıkçısı 132 yaşında #1

    Halikarnas Balıkçısı

    Bodrum’la özdeşleşen yazar, Bodrum’un eski adı olan Halikarnassos’tan kaynaklı, “Halikarnas Balıkçısı” adıyla anıldı. Edebiyatımızda denizi ve denizcileri en iyi anlatan yazarlardan olan Halikarnas Balıkçısı 1947’de İzmir’e yerleşti. 13 Ekim 1974 yılında ise hayata gözlerini yumdu. Çok sevdiği Bodrum’a defnedildi.


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Villada bulunan 'beyaz kaplan' koruma altına alındı
    Yaşam

    Villada bulunan 'beyaz kaplan' koruma altına alındı

    Siirt'te devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Siirt'te devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybetti

    Görüş Bildir