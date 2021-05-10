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    Halikarnas Balıkçısı'nın başına gelen trajikomik olay

    Halikarnas Balıkçısı takma adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın başına gülümseten bir olay gelmiş. Meğer, yazarın takma adına bakarak balıkçı sanıp vergi istemişler.
    • Özel İçerik
    • 10.05.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 17:23
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    Halikarnas Balıkçısı'nın başına gelen trajikomik olay

    Her şeyden elini eteğini çeken Cevat Şakir Kabaağaçlı, çok sevdiği Bodrum'a yerleşti ve ölünceye kadar burada yaşadı. Edebiyatımıza birbirinden değerli kitaplar kazandıran Halikarnas Balıkçısı'nın eserleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 Temel Eser arasında yer alıyor.

    Halikarnas Balıkçısı takma adıyla kitaplar ve yazılar yazan Cavat Şakir'in başına okuyanları tebessüm ettiren trajikomik bir olay gelmiş.

    BALIKÇI ZANNEDİP VERGİ İSTEMEK

    Dönemin gazete sayfalarında öğrendiğimze göre, vergi memurları yazarın takma adına bakarak balıkçı zannedip vergi istemişler.

    Bir yanlış anlaşılma olduğunu kısa sürede öğrenen memurlar büyük bir hatadan dönmüşler. Yazarı balıkçı sanıp, vergi istemek ise edebiyatımızda tebessüm ettiren olaylardan biri oldu.

    Halikarnas Balıkçısı nın başına gelen trajikomik olay #1

    BALIKÇI DEĞİL, YAZAR

    Bu olay o dönem pek çok kesim tarafından alay konusu olmuş ve Cavat Şakir'in yazar, ve Halikarnas Balıkçısı adının ise kendisinin mahlası olduğunu, balıkçılık yapmadığına dair destek mesajları olmuş.

    Halikarnas Balıkçısı nın başına gelen trajikomik olay #2

    Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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