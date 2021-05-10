Halikarnas Balıkçısı'nın başına gelen trajikomik olay

Halikarnas Balıkçısı takma adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın başına gülümseten bir olay gelmiş. Meğer, yazarın takma adına bakarak balıkçı sanıp vergi istemişler.

Her şeyden elini eteğini çeken Cevat Şakir Kabaağaçlı, çok sevdiği Bodrum'a yerleşti ve ölünceye kadar burada yaşadı. Edebiyatımıza birbirinden değerli kitaplar kazandıran Halikarnas Balıkçısı'nın eserleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 Temel Eser arasında yer alıyor.

Halikarnas Balıkçısı takma adıyla kitaplar ve yazılar yazan Cavat Şakir'in başına okuyanları tebessüm ettiren trajikomik bir olay gelmiş.

BALIKÇI ZANNEDİP VERGİ İSTEMEK

Dönemin gazete sayfalarında öğrendiğimze göre, vergi memurları yazarın takma adına bakarak balıkçı zannedip vergi istemişler.

Bir yanlış anlaşılma olduğunu kısa sürede öğrenen memurlar büyük bir hatadan dönmüşler. Yazarı balıkçı sanıp, vergi istemek ise edebiyatımızda tebessüm ettiren olaylardan biri oldu.

BALIKÇI DEĞİL, YAZAR

Bu olay o dönem pek çok kesim tarafından alay konusu olmuş ve Cavat Şakir'in yazar, ve Halikarnas Balıkçısı adının ise kendisinin mahlası olduğunu, balıkçılık yapmadığına dair destek mesajları olmuş.

Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com