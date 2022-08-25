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    Hande Zapsu, fantastik romanıyla uluslararası okurların gözdesi oldu

    Yazar Hande Zapsu Watt'ın, geniş kitlere ulaşan romanı olan Savaşın Kalbi adlı kitabı, uluslararasında çok okunan eserler arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:52
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    Hande Zapsu, fantastik romanıyla uluslararası okurların gözdesi oldu

    İngilizce olarak yazdığı romanları farklı dillere de çevrilip basılan, ilk çocuk roman serisini Can Çocuk’tan yayınlanan öğretim görevlisi ve yazar Hande Zapsu Watt, tüm dünyanın yakından takip ettiği dijital okuma platformu ‘Wattpad’ üzerinden geniş bir kitleye ulaştı.

    Yazdığı fantastik gençlik romanı ‘Warrior’s Heart’ (Savaşçının Kalbi) Wattpad üzerinden uluslararası okuyucularla paylaşan Zapsu Watt, kısa sürede dikkat çekti; 292 binin üzerinde bir okunma sayısına ulaştı.

    Edinburg Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık dersleri verdikten sonra Türkiye’ye dönüş yapan Dr. Hande Zapsu Watt, İngilizce kaleme aldığı eserleriyle dünyanın her noktasına ulaşıyor.

    Hande Zapsu, fantastik romanıyla uluslararası okurların gözdesi oldu #1

    Hande Zapsu, fantastik romanıyla uluslararası okurların gözdesi oldu #2

    Savaşçının Kalbi

    Seri halinde yayınlanması planlanan kitaplarından ilkini ‘Warrior’s Heart’ (Savaşçının Kalbi) ismiyle Wattpad’te paylaşan Zapsu Watt; ABD, Kanada Hindistan, İngiltere, Almanya ve Avustralya’nın yanı sıra Güney Afrika, Kenya ve Nijerya’dan da okurlara ulaşıyor.


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