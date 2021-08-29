Hangi kitabı okuyorsunuz, yorumları alalım

Bugün pazar ve kitap okumak için ideal bir gün. Peki, hangi kitabı okuyorsunuz? Bizimle paylaşmak ister misiniz?

Sevgili Kitap Ayracı okuyucuları... Bugün pazar ve bol bol dinlenmek için güzel bir gün. Dinlenirken de kitap okumayı umarım ihmal etmiyoruz. Bunun için bugün sizinle biraz sohbet edelim istedim.

Sohbetimizin konusu ise elinizde hangi kitabın olduğu. Şayet hangi kitabı okuduğunuzu haberin altındaki yorumlara yazarsanız, bendeniz de aynı şekilde sizlere cevap vereceğim ve böylece sohbet havası oluşturmuş oluruz.

Bol kitaplı bir gün diliyorum...

Ergül Tosun