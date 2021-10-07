Hans Kırk'ın içeriğiyle öne çıkan, toplumsal mesajlı kitabı: Köle

Danimarkalı yazar Hans Kırk'ın Köle kitabı, hem içeriği hem de yazılma nedeni ve koşulları açısından son derece ilgi çekici bir roman...

17. yüzyılın sonlarına doğru Yeni Dünya’dan İspanya’ya doğru yola çıkan bir İspanyol hazine gemisi... Gemide dönemin sınıfsal yelpazesinin neredeyse her renginden insan vardır.

Üstsınıf güvertesinde idari ve askerî yöneticiler, engizisyon yargıcı, kapitalist bir kadın, aristokrat ve tacirler; alt katta denizciler, topçular, Kızılderili ve zenci köleler...

EFENDİYE İTAAT

Derken bir Kızılderili köle çıkar sahneye. Onu topraklarından çalıp gemiye bindiren efendisine itaat etmeyi reddeden, özgürlüğün semiz bir bedenden kıymetli olduğunu uygar ve iktidar sahibi güçlerinden daha iyi anlayan bir adamdır bu.

Özgürlük tutkusu, kimliğini savunma cüreti ve inadıyla birleşince, gemide her şey altüst olacaktır...

Sayfa: 192

UMUTSUZ DURUM...

Eylemci bir komünist olan Danimarkalı yazar Hans Kirk, Nazilerin 1940’ta Danimarka’yı işgal edişinin ardından tutuklanır. Kirk ve arkadaşları 1941 sonları ve 1942 başlarında, yazarın kendi deyimiyle ümitsiz bir durumla karşı karşıya kalır.

Nazilere boyun eğip eğmeme tartışmalarının ortasına düşmüşlerdir. Köle, işte bu tartışmaya bir yanıt olarak kaleme alınmıştır.





SAVAŞIN ARDINDAN YAZILANLAR

Hans Kırk, kitabın müsveddesini cezaevinde bitirir. Ardından bir fırsatını bulup cezaevinden kaçar ve kaçarken de müsveddeyi gizler. Fakat Almanlar onu yakar. Yazar, savaşın ardından tüm romanı yeniden yazmak zorunda kalacaktır.

Ergül Tosun

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