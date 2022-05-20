Petrol
112.48
0.39%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
485.882
1.69%
BTXN Coin
13.30
-8.71%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Hanzade Servi'den Bir Sır Kaç Kilometre?

    Yazar Hanzade Servi, yeni kitabı olan Bir Sır Kaç Kilometre'de sıra dışı ve etkileyici bir hikaye anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hanzade Servi'den Bir Sır Kaç Kilometre?

    Hanzade Servi'nin kaleminden çıkan Bir Sır Kaç Kilometre?, hayalleri ve hayal kırıklıklarıyla aynı şehirde farklı yaşamlar süren altı genci çok özel bir dostluk bağıyla birbirine bağlayan gizem dolu bir roman.

    Dizi filmleri aratmayan katmanlı hikâyesini, kitapta adı geçen gençlerin ağzından anlatan yazar, yeni neslin kırılgan ve duygu yüklü dünyasını gerçekçi bir üslupla yansıtıyor.

    Hanzade Servi den Bir Sır Kaç Kilometre? #1

    Günümüz gençliği

    Günümüz gençliğinin sosyal medya çılgınlığına renkli bir parantez açan kitap; İstanbul'un büyülü silüetini arka fonuna yerleştirerek, kentin kalbinde sakladığı sırları birer birer kulağımıza fısıldıyor.

    Hanzade Servi, sırlarının ardına saklanmayı seçen Tibet, Elçin, Kağan, Karsu, Alya ve Buket'in acıyla, korkuyla, öfkeyle, özlemle, pişmanlıkla ve kıskançlıkla sınanan dostluklarını zihinlerde uzun süre yer edecek bir anlatıya dönüştürüyor.

    Çarpıcı bir kitap

    Güncel konulara temas eden hikâyesi, sağlam kurgusu ve hayatın içinden karakterleriyle okuru kıskıvrak yakalayan Bir Sır Kaç Kilometre?, her şeyin çarçabuk unutulduğu hızlı tüketim çağında sır saklamanın nedenleri ve sonuçları üzerine düşündüren, çarpıcı bir eser.


    İlginizi Çekebilir

    Konya Büyükşehir Belediyesi'nden güvenli bisiklet yolu projesi
    Yaşam

    Konya Büyükşehir Belediyesi'nden güvenli bisiklet yolu projesi

    Otel çıkışı eurolarını çaldırdı
    3. Sayfa

    Otel çıkışı eurolarını çaldırdı

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Görüş Bildir