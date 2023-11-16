Hareketin Felsefi kitabında dünyaca ünlü sporcuların şaşırtan hikayeleri Kitap, boksu sadece bir spor dalı olarak değil bir hayat görüşü olarak okumaya ve yaratacağı değişimi deneyimlemeye davet ediyoruz sizi.

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Hayatımıza hareket katmak yalnızca sağlığımız için değil, özgüvenimiz için de son derece önemlidir. Üstelik bu kattığımız hareket bize ummadığımız kapılar açabilir, yaşamımızı geri dönülmez şekilde değiştirebilir. Dünyaca ünlü sporcuların yaşam öykülerinde bunun örneklerine sıkça rastlarız.

Bu hikayelerin derinine indiğimizde ise yaşamın içindeki gerçek kahramanların farkına varırız. Bu gerçek kahramanların sadece bireysel başarıya ulaşmaya değil, başkalarına yardım etmeye ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye de çabaladığını görürüz. Hareketin Felsefesi’nde bu kahramanların gerçek hikayelerini okuyacaksınız.

İlham veren hikayeler

Hareketin Felsefesi, çocukların ve gençlerin sporla tanışmalarına, sporla olan ilişkilerini dönüştürmelerine ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olacak bir kitap. Onların sağlığını, özgüvenini ve disiplinini geliştirmelerine katkıda bulunurken, aynı zamanda onlara hayatta her şeye ulaşabileceklerine dair ilham verecek yaşanmış hikayeler de barındırıyor.

Şampiyonların tesadüfleri

Dünya Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun üniversitede halter dersinden kaldığını, Muhammed Ali’nin boksa, çalınan bisikleti yüzünden tanıştığı bir polis memuru sayesinde başladığını, çetelerin yetiştirdiği bir suç makinesi olan Mike Tyson’ın boksa başlamadan önce sabıka kaydının sayfalarca uzunlukta olduğunu biliyor muydunuz?

Sayfa: 160

Farklı ve yeni bakış açıları

Boksör, Milli Takım Antrenörü ve Uluslararası Antrenör Furkan Derbazlar, sporun çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı mucizevi değişimleri, insan ve toplum üzerindeki muazzam gücünü, karakter gelişimi üzerindeki etkisini ve dünyaya bakış açısında yarattığı geniş açıyı, bu kitabında örneklerle açıklıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com