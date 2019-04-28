Harper Lee ve ünlü eseri Bülbülü Öldürmek Harper Lee’yi, ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın gözünden anlattığı Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek adlı tek eseri ile anıyoruz…

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1960 yılında Harper Lee tarafından kaleme alınan bu roman, yazarın tek eseri olmasının yanı sıra olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesiyle başarı kazandı. Bu başarının akabinde beyazperdeye uyarlanarak Oscar ödülüne layık görüldü.

Bülbülü Öldürmek, ilk yayımladığında satış rekorları kırdı. Lee’yi de kısa sürede büyük bir üne kavuşturdu. 1961’de, Pulitzer Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirdiğinden çok başarılı olmuştu…

İyi ki doğdun Harper Lee...

Lee, etkileyici gerçekliğiyle ürperten, çağdaş dünya edebiyatının en önemli örneklerinden biri olan bu klasik romanın ardından, ilk romanının 20 yıl sonrasında yine Alabama eyaletinde geçen ve ilk eserdeki küçük çocuğu büyüdükten sonra, siyahların verdiği mücadeleye verdiği destek etrafında gelişen bir örgüye sahip olan ikinci romanı “Go Set a Watchman”in (Tespih Ağacının Gölgesinde) 14 Temmuz 2015’te yayımlanacağını duyurmuştu. İkinci romanı, ilkinden 55 yıl sonra yayımlandı. Bu, Lee’nin ikinci ve son kitabı oldu…

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

Bir zencinin haksız yere suçlanması üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor.

Lee, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor. Adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi temaları, Scout’un büyüyüş öyküsüyle birlikte iyilik ve kötülüğü inceleyerek anlatıyor.

- Öğreneceğin şeylerin çoğunu kitaplardan öğrenmeyeceksin... Yani, ineklerle ilgili bir şeyler öğreneceksen, gidip inek sağacaksın falan, anladın mı?

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- Başka insanların yüzüne bakabilmek için ilk önce kendi yüzüme bakabilmeliyim.

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- İnsanların tuhaf olduklarına karar verdim. Zorunlu olmadıkça onlar konusunda kafa patlatmayacaktım.

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- Çoğunluğa bağlı olmayan tek şey insanın vicdanıdır.

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- Aklı başında kişiler yeteneklerinden gurur duymazlar.

- Mutlu bir yürek, yüzü de aydınlatır.

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- Daha başlamadan yüz yıl önce davayı kaybetmiş olmamız demek kazanmaya çalışmayacağımız anlamına gelmez.

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- Mide bulandırıcı bir yavaşlık içinde ilerliyordu zaman.

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- Şunu da hep hatırla: Geriye bakıp, düne, on yıl önceye bakıp o günkü halimizi görmek her zaman daha kolaydır. Zor olan, şu anki bizi görmektir. Bu beceriyi edinebilirsen, yuvarlanıp gidersin.

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- Bülbüller yalnızca müzik üretirler, bizi eğlendirmek için. Bahçeleri yağmalamazlar, tarlalarda yuva yapmazlar. Yalnızca şarkı söylerler. Hem de yürekleri paralanana dek. İşte o nedenle günahtır bülbülü öldürmek.

Bülbülü Öldürmek

Harper Lee

Sel Yayıncılık

S.: 355

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