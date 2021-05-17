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- Hasan Hayyam'dan ilk roman: Hıyerofant
Hasan Hayyam'dan ilk roman: Hıyerofant
- Özel İçerik
- 17.05.2021 - 12:12
İlk romanı Hiyerofant’ı Epsilon aracılığıyla okurlarla buluşturan Hasan Hayyam, hem ters kurgu hem de tarihi kurgu konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor.
Sondan başa ilerleyen kurgusu, değindiği sofistike konular ve derinlikli karakterleriyle Hiyerofant, son yılların en başarılı ilk romanlarından biri olarak gösteriliyor.
Eğitiminin yanı sıra hem ailesinin zengin ve melez kültürel yapısından hem de seyahatlerinden beslenen bilgi birikimiyle Hasan Hayyam, zaman kavramından okültizme, yamyamlıktan Naziler’e birçok derin konuya başarılı bir kurgunun içerisinde değiniyor.
KALIPLARIN ÖTESİNDE KİTAP
Kalıpların ötesindeki Hiyerofant’ta bildiğimiz anlamıyla zaman yok ve alışılageldiği üzere akıp gitmiyor. Çanakkale’nin kanla sulanıp çamurlaşan toprağına bastıktan hemen sonra, kallavi bir son yemeğin ardından toplu intihara hazırlanan Nazileri gözleyebilirsiniz.
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Sayfa: 336
ÖLÜMÜNE SUSAMIŞ ÖLÜMSÜZLER
Çoğumuzun adını ezberden saydığı, hiddetinden sual olunmaz, unutulmuş tanrılar yok; hem mesele hiddet olunca sıra onlara gelmediğinden hem de bu âlemde rolleri dağıtan asıl varlığa yer açmak istendiğinden.
Simyanın sırrını ararken ölümsüzlüğü yâr gibi özleyenler yok; ölümüne susamış ölümsüzlerin iç yakan öyküsünü de dinleyelim diye muhtemelen.
Hasan Hayyam
İMKANSIZLIĞIN PEŞİNDE
Dudaklarına anne sütünden önce baba kanı değenlerin, bir vakitler İstanbul’un göbeğinden geçmiş Vikinglere tanıklık edenlerin, Aşiyan’daki hayaletlerden başka arkadaşı olmayan çocukların, yaşlı bir adamın suretine bürünüp evvel ezel var olanların, gözlerini kısarak Boğaz’a bakınca devasa bir mezarlık görenlerin yurdu burası… Kısacası, imkânsız denen bir şey yok.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com