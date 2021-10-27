Hayata dair bir rehber: Gelecekte Yaşam Sanatı

Gelecek bilincimizi, yani geleceğin olanakları, karmaşıklıkları, zorlukları ve fırsatları hakkındaki farkındalığımızı ortaya koymak için Selin Vural'ın yazdığı kitap, pek çok konuda rehberlik ediyor.

Selin Vural'ın Gelecekte Yaşam Sanatı kitabında; teknolojilerden örnekler, ileri teknolojiler hakkında görüşler, farklı bakış açıları, teorileri ve olasılıkları bulacaksınız.

Gelecek hakkında daha bilinçli olmak, zihnini ve benliğini dönüştürmek, ufkunu genişletmek ve yaşamını daha ileriye taşımak isteyen herkes için eşsiz bir başlangıç kitabı...

Teknolojinin hem insan hayatına kattıklarını hem de dikkatli ve çabuk olunmaz ise nasıl sonunu getirebileceğini göreceksiniz.

Kitap geleceği anlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmanın, geleceğin yaratılmasına aktif ve akıllıca katılmanın yolunu bulmak için temel soruları sormamıza da yardımcı olacak.

Sayfa: 192

İşte o sorular...

Kendimize ve yeni nesillere nasıl bir gelecek tasarlamak istiyoruz?

Arzuladığımız geleceği nasıl formüle etmemiz gerekiyor?

Eksponansiyel gelişen ileri teknolojilerin olduğu bir dünyada, geleceği nasıl net bir şekilde görebiliriz?

Bize sunulan yeniliklerle nasıl yıkıcı hale gelebiliriz ve geleceğe yönelik korku duygumuzu, geleceğe dair net düşünen, olumlu bir vizyonla nasıl değiştirebiliriz?

Uyumlanmak ve esneklik neden geleceğe hazır olmak için önemlidir?

Bugünün kafa karışıklığı ile yarının büyük potansiyeli arasındaki görünmez noktaları nasıl birleştirebiliriz?

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com