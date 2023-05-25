Hayata dair derslerimizi sorgulatan bir kitap: Sen Varsan Ben Varım Yazar Edi Anter'in yazdığı ve Destek Yayınları'ından çıkan, raflardaki yerini alan Sen Varsan Ben Varım kitabı, hayata dair sorgulayıcı sorular sorarken; aynı zamanda bizi hayata dair düşünmeye sevk ediyor.

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Hayatımızın tamamen farklı bir hal alması için tek bir şeyin değişmesi yeter çoğu zaman… Bu iyi bir şey de olabilir aksi de. Önemli bir ödül kazanmak, ölümcül bir hastalık ya da dönüşü olmayan bir ayrılık, bizleri yaşadığımız hayatı en baştan düşünmeye zorlar.

Ya da bu veya benzeri bir durumla karşılaşmadıkça hayatımızı pek de sorgulamayız. Ne dersiniz?

Eddi Anter yeni kitabı Sen Varsan Ben Varım’da tam da böyle bir alt üst oluş yaşamış bir kahramanın gözünden hayatı yeni baştan keşfetmemiz için bir yol açıyor. Bir insanın hayatı film şeridi gibi gözlerimiz önünden akıp giderken yaşadığımız, yaşayamadığımız ve bambaşka şekilde yaşamak istediğimiz pek çok şey hakkında düşünmemizi sağlıyor.

Yaşamaya alıştığımız hayat tekrarlardan ibaret bir döngüdür, çoğu zaman rahatlık verir, güvenlik sağlar. Yine de kimi zaman bu kısırdöngünün içinde yeniliklerin olmasını bekleriz. Alışkanlıkları kırmadan, bizler değişip dönüşmeden, iyi ve güzel şeyler olsun diye temenni ederiz çabasızca.

Hayata dair dersler

Oysa hayat, taksit sayısı belli olmayan ölümü satın alarak dünyaya gelmektir. Hayatın içinde aslında şer diye bir şey yoktur. Olan biten her şey hayrımızadır, ancak olaylar başımıza geldiğinde bunu anlayamayız. Zaman geçince ne olduğunu sorgular, hangi dersi almamız gerektiğini de öğreniriz.

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"Sen varsan ben varım"

Yazar olmak tutkusuyla yanan baş kahraman, yaşadığı hayata anlam katmak ve geride bir şey bırakmak adına, kendi hayatından ilham alarak öyküler yazmaya çalışır. Varlığını ve varoluşu sorgularken, sen olmadan ben olmayacağını keşfeder.

Tüm kalbiyle “Sen varsan ben varım!” demeye başlar.

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ergul.tosun@ensonhaber.com