Hayatın dönüm noktası, Özge Doğar ve Minnina Işıkları Kapama romanı

Yazar Özge Doğar'ın yeni romanı kitap raflarındaki yerini aldı. Doğar, yeni romanında kelemini toplumsal meselelere kullanıyor. Minnina Işıkları Kapama...

Yazar, ‘Meraklı Pandora’, ‘Aşkzede’, ‘Kağıttan Mutluluklar’, ‘Evlilik Anonim Şirketi’, ‘Sevimli Köpek Maya’, ‘Aynadaki Sır’ romanlarında olduğu gibi yok saydığımız toplumsal olayları edebiyatın gücü ile gözler önüne seriyor.

Özge Doğar, annelik kavramını irdelediği Minnina Işıkları Kapama adlı romanında kadının toplumsal rolünü de sorguluyor.

Minnina, dili ile acılarımızdaki sertliği yumuşatıyor, özgürlük arayışına bir çığlık atıyor. Eril hegomanya’nın en vahşi yüzünü romanın merkezine koyarken bizlere kim olduğumuzu her satırında soruyor.

Romanda iki konu birlikte yürüyor. Bir taraftan aile içi şiddetin en ağırı, diğer taraftan kültürel özgürlük.

Yazar Özge Doğar

TOPLUMA UZANAN BİR SAVAŞ

Bu yalnızlığın çaresi Ece’nin kendisindedir; bunun farkına varması için kendisiyle yüzleşmesi gerekir. Bir gece, geçmişi ve geleceği arasında seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçiminde geleceğine yönelir, kendisinden başlayıp topluma uzanan bir savaşı başlatır. Kendisi ve toplum ile…

Cinsel kimlik arayışı içinde kadınlığını bulan Ece, kızına kendi bedeninden utanmamayı öğütlüyor.

Sayfa: 160

FARKLI GÖRÜNEN İKİ KONU

Yazar, farklı gibi görünen iki konuyu hayat çizgisinde birleştiriyor. Hem kadınlık hem annelik bu romanın birleştiği nokta. Romanın kahramanı kadınlığın da anneliğin de güzelliğini buluyor.

ANNELİK KAVRAMININ ÖZLÜĞÜ

Bu roman annelik kavramında özlüğü ve üveyliği kaldırıyor. Emeği görünür kılıyor. Tüm kadınların özgürlüğü bulması amacıyla keleme alınan roman, topumsal mesaj içeriyle öne çıkıyor.

ÖZGE DOĞAR HAKKINDA...

Doğar, Adana’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de, üniversite eğitimini İstanbul’datamamladı.

Öğretmenlik mesleği, Özge Doğar’ın gelecek kuşaklara duyduğu sorumluluğu ve yazı yazma hevesini arttırdı. 2013 yılında çıkarmış olduğu “Meraklı Pandora” kitabı, köşe yazılarının derlemesidir.

Aynı yılın Aralık ayında yayınlanan “Aşkzede” adlı ilk romanı; kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesinin, onların okutulmamasının doğuracağı sonuçları, töre adı altında sıkışmış hayatları konu almaktadır.

Yazarın; 2014 yılında yazmış olduğu “Kâğıttan Mutluluklar” adlı eseri, yaşadığımız toplumun bir bütün olduğunu iki farklı kadın ve iki farklı aileyi işleyerek anlatan, toplumsal ayrışmaların bizleri ilerletmediğini gösteren ikinci romanı ve üçüncü kitabıdır.

Son kitabı “Aynadaki Sır” (2017, Mart), sosyo-psişik bir roman olup medyanın insanlar üzerindeki etkisini ve kitleleri nasıl yönlendirdiğini anlatmaktadır. Özge Doğar’ın çeşitli dergi ve gazetelerde öykü ve kitap incelemeleri mevcuttur.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com