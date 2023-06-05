Hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas'ın imza attığı kitaplar Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta gazeteci Mehmet Barlas, Türk basının duayen gazetecileri arasında yer alıyordu. Barlas sadece gazete yazılarıyla yetinmedi, kitaplar da yazdı.

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Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata veda eden Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın, her gün okurlarına seslendiği köşesi ne yazık ki kapandı. Mehmet Barlas, gazetecilik yaşamı boyunca pek çok olaya yakından tanıklık etti. Barlas'ın usta kalemiyle bütünleşen yazılar, okurları tarafından merakla okundu.

Mehmet Barlas Türk siyasetinin ve basınının hep içinde olan biri isimdi. Derin entelektüel birikimiyle öne çıkan Mehmet Barlas, gelecek nesillere miras kalabilmesi için kitaplar yazdı.

Barlas, 81 yıllık hayatına binlerce yazı ve haber sığdırdı. Bu vesileyle usta gazeteci Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

Meraklı kitapseverler için gazeteci Mehmet Barlas'ın yazdığı kitaplara bakalım...

Dün Dündür-Mehmet Barlas Kitabı

Türk siyasetinin yaşayan en önemli tanıklarından, duayen gazeteci Mehmet Barlas, Dün Dündür’de hayat öyküsünü, meslek anılarını, sanat ve siyaset dünyasında kurduğu dostlukları, bir başka gazeteciyle, Göksan Göktaş’la paylaştı. Dün Dündür, sadece bir söyleşi kitabı değil, aynı zamanda yakın tarihimizin incelikli bir okuması da…

Sayfa: 400

Latife Hanımın Sırları ve Türk Sosyetesi

Mehmet Barlas'ın ilgiyle takip edilen yazılarından oluşturulan bu kitap, Atatürk'ün özel hayatından ilginç ayrıntıları okuyuculara sunuyor.

Sayfa: 124

Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi

Elinizdeki kitap Cumhuriyet dönemine damgasını vuran liderlerin, düşüncelerin ve kavgaların özlü bir panoramasını sunuyor. Atatürk'ten İnönü'ye, Bayar'dan Menderes'e kadar yakın tarihimizin birincil aktörlerinin portrelerini çiziyor, birbiriyle ilişkilerini çeşitli yönleriyle resmediyor.

Sayfa: 240

Rüzgar Gibi Geçti

Barlas'ın usta kaleminden yaşama dair...

Sayfa: 250

Turgut Özal'ın Anıları

Mehmet Barlas'ın gözünden Turgut Özallı yıllar...

Sayfa: 371

Sıra Dışı Bir Vali Recep Yazıcıoğlu

Mehmet Barlas ve Resul Tosun'un ortak yazdıkları efsane vali Recep Yazıcıoğlu kitabı...

Sayfa: 210

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ergul.tosun@ensonhaber.com