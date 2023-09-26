Hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz'un yazdığı kitaplardan seçmeler Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz, 100 yaşında aramızdan ayrıldı. 100 yaşına toplam 51 kitap sığdıran usta yazarın eserlerinden sizler için bir liste hazırladık.

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Türk basının usta gazetecilerinden olan Hıfzı Topuz'dan acı haber geldi. 100 yaşında ebediyete intikal eden Hıfzı Topuz yaşamına 51 kitap sığdırdı. Usta yazara Allah'tan rahmet, sevenlerine ve okurlarına ise sabır diliyoruz.

Yazarın yazdığı kitaplardan siz kitapseverler için bir liste hazırladık.

İşte yazarın ustalıklı kaleminden çıkan kitaplardan bazıları;

Çamlıca'nın Üç Gülü

Hıfzı Topuz, romanında bu üç genç kızın gizli kalmış heyecan dolu yaşamlarını ve aşklarını gün ışığına çıkarıyor. Anılara ve belgelere dayanarak kaleme aldığı romanda yazar, Çamlıcalı kızların yaşadıklarından yola çıkarak, Kurtuluş Savaşı´nın çok az değinilen yeraltı örgütlerini ve ajanlarını, gerçek bir halk hareketinin unutulmuş kahramanlarını anlatıyor.

Sayfa: 288

Devrim Yılları

Cumhuriyet´in kurucularıyla röportaj yapmak için devrimlerin en coşkulu günlerinde Türkiye´ye gelen Fransız kadın gazeteci Colette, hem gençlik aşkı Türk gazeteci Samim´le yeniden büyük bir aşk yaşayacak hem de Milli Mücadele kahramanlarının Gazi´nin önderliğinde gerçekleştirdikleri büyük atılımlara tanık olacaktır. Hıfzı Topuz´un bu son romanında ele aldığı Menemen Olayı, laikliği ve devletçiliği yaratan koşullar, eğitim ve kültürde kimlik arayışları ile çok partili geçişin ilk deneyimleri, Türkiye´nin yakın geçmişine ışık tutuyor.

Sayfa: 288

Gazi ve Fikriye

Hıfzı Topuz´un bu tarihsel romanında, Mustafa Kemal ve Fikriye´nin tanışmaları, ilişkilerinin bilinmeyen yönleri ve Fikriye´nin trajik sonu sürükleyici bir dille anlatılıyor.

Sayfa: 287

Hatice Sultan

Hıfzı Topuz, bu kitapta Hatice Sultan´ın duygusal dünyası etrafında, Osmanlı´nın değişme sancılarını anlatıyor. III. Selim´den Kabakçı Mustafa isyanına, Alemdar Paşa´dan II. Mahmut´a uzanan serüvenleri nefes nefese okuyacaksınız.

Sayfa: 246

Meyyale

Hıfzı Topuz´un, çeşitli belgelerden, sandıklarda saklanan aile mektuplarından ve Pertevniyal Valide Sultan´ın 1880´lerde dikte ederek yazdırdığı Sergüzeştnâmesi'nden yola çıkarak kaleme aldığı bu tarihsel romanda, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ımparatorluğu´nun çöküşü sırasında yaşanan bazı olaylar anlatılıyor.

Sayfa: 224

Paris'te Son Osmanlılar

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından başlayarak yirminci yüzyılın başına kadar gelen bir dönemde padişahlık rejimine karşı Türk aydınlarının verdiği mücadelelerin ve Batılılaşma çabalarının anlatıldığı Paris´te Son Osmanlılar´da, Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Sami Paşazâde Sezai, Ali Suavi gibi ünlü yazar gazetecilerin yaşamlarından, politik mücadelelerinden kesitler verilirken, Abdülmecit´in kızlarından Mediha Sultan´ın aşkları, evlilikleri ve çileli hayatı gözler önüne seriliyor.

Sayfa: 302

Taif'te Ölüm

Hıfzı Topuz, yakın tarihimize damgasını vurmuş, önemli kişilerin romanlarını yazmayı sürdürüyor. Taif´te Ölüm, bu kişilerin en önemlilerinden biri olan Mithat Paşa´nın hayatını, sadrazamlıklarını, sürgünlerini, Yıldız Mahkemesi´ni ve Taif Kalesi´ndeki ölümünü anlatıyor.

Sayfa: 255

Elveda Afrika, Hoşça kal Paris

1950´li ve 1960´lı yıllarda Paris sanat ortamının içinde bulunan ve Unesco´daki görevi nedeniyle Kara Afrika ve Latin Amerika´yı gezen Topuz, tanıdığı ünlülerin dünyasını, onların acılarıı ve çoşkularını ustaca yansıtıyor. Nazım Hikmet, Pertev Naili Boratav, Zekeriya Sertel, Va-Nu, Fikret Adil ve Abidin Dino´nun Hıfzı Topuz´la dostlukları...Avni Arbaş´ın yurt özlemi, Bedri Rahmi Eyüboğlu´nun şiirli mektuplarına da yansıyan tutkuları... ışta bu kitapta belleklerden silinmeyecek anılardan sadece birkaçı...

Sayfa: 464

Başın Öne Eğilmesin

Hıfzı Topuz bu romanda, belgelere dayanan özgün kurguyla Sabahattin Ali’nin gençlik günlerinden öldürülüşüne uzanan trajik yaşamına ayna tutuyor.

Sayfa: 264

Tavcan

Hıfzı Topuz’un kaleminden dönemin destansı Aydınlanma savaşımı olan Tavcan, aynı zamanda daha sonra ilericileri kuşatacak karşı-devrime direnişin de öyküsüdür…

Sayfa: 221

Özgürlüğe Kurşun

Hıfzı Topuz, Özgürlüğe Kurşun’da II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında sokak ortasında vurulan namuslu gazetecileri ve bu ilk cinayetleri örgütleyen dönemin derin devletini, ayrıca yıllar sonra İzmir’de Atatürk’e yapılan suikastın perde arkasını anlatıyor.

Sayfa: 256

Türk Basın Tarihi

56 yıllık usta gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, 175 yıllık Türk basın tarihinin öyküsünü anlatıyor…

Sayfa: 470

Kara Çığlık

Kara Çığlık, 1960’lardan bu yana 27 kez Kara Afrika ülkelerine gitmiş olan Hıfzı Topuz’un, orada yaşadıklarından, gördüklerinden, dinlediklerinden esinlenerek Afrika’nın yakın tarihine ışık tuttuğu belgesel bir romandır.

Sayfa: 256

Abdülmecid

Hıfzı Topuz bu romanda, 16 yaşında tahta çıkan, büyük aşklar ve acılar yaşayan, Mustafa Reşit Paşa’nın çabalarıyla Tanzimat’ı ilan eden, genç yaşta yaşama veda eden zarif ve duygusal bir padişahın hüzünlü öyküsünü anlatıyor. Debdebenin, saray çılgınlıklarının, savurganlığın alabildiğine yaşandığı bu çöküş döneminin serüven tadında gelişen olaylarını, Hıfzı Topuz’un güçlü kaleminden okuyacaksınız.

Sayfa: 208

Bana Atatürk'ü Anlattılar

Gazetelerin soluk yaprakları arasında yitip giden bu anılar, Atatürk’ü çok özlediğimiz bugünlerde yeniden gün ışığına çıkıyor.

Sayfa: 192

Gülümseyen Anılar

Gülümseyen Anılar, Hıfzı Topuz’un 1950’li yıllarda Babıâli anılarından, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Paris’teki dostlarıyla konuşmalarından, TRT’deki bazı söyleşilerinden ve sıcak dostluklardan arta kalan ilgi çekici anılardan oluşuyor. Anılarıyla kitaba renk katan ünlülerin pek çoğu artık aramızda değil. Hıfzı Topuz’un altmış yıllık anıları yalnızca belleklerde, sararmış yapraklarda, fotoğraflarda ve ses bantlarında kalmıyor; bunlar bir yandan bizi hüzünle gülümsetirken, bir yandan da içimizde özlemle sarmalanmış burukluk yaratıyor.

Sayfa: 312

Elbet Sabah Olacaktır

Özgürlük şairi Tevfik Fikret’in romanı...

Sayfa: 256

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ergul.tosun@ensonhaber.com