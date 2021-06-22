Hayatını kaybeden şair Orhan Seyfi Şirin'in şiirlerinden derleme

Bugün hayatını kaybeden usta şair Orhan Seyfi Şirin'in şiirlerinden bir seçki sunuyoruz. Ruhu şad olsun...

Sevilen şair Orhan Seyfi Şirin bu sabah hayata veda etti. Usta şairin ölümü sevenlerini derinden üzdü. 1961 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Seyfi Şirin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Şirin, 1985'te ilk şiir kitabı ‘Yaşanmamış Sonbahar’ı okurlarla buluşturdu.

Aynı yıllarda Varlık Film ve TRT'de senaryo yazarlığı yapan Şirin, ‘Cennet Atları’, ‘Berlin Türküleri’, ‘Ata’nın Rüyası’, ‘Bilimkurgucu Çocuk Krallar Dönemi’nin aralarında bulunduğu 30'a yakın roman kaleme aldı

Kitap Ayracı olarak şaire Allahtan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle Şirin'in şiirlerinden bir seçkiyi sizlere sunuyoruz...

Benim Ölümüm

Sana inat bir gün öleceğim.

Sana inat ve senin güzelliğine...

Lale bayramında güllere,

Yaşanmamış hayallere inat,

Senin en arzulu, en güzel çağına inat!

Kahkahalar atarak öleceğim.

Kefenim olmamak pahasına;

İş olsun diye, spor olsun diye...

Kalleşlik olsun, kurnazlık olsun diye...

Sinsice öleceğim, haince öleceğim.

Nasıl ölünürmüş göstereceğim.

İbret alacaksın, kıskanacaksın.

İlkten tanımayacaksın tabutumu.

Sonra öldüğüm söylenecek inanmayacaksın.

Sonra onu bir iki defa görmüştüm diyeceksin...

Yüzünün kızardığını göremeyecekler,

Şükredeceksin.

Sonra sessizliğim hükmedecek tüm limanlara

Ölü yelkenliler batacak.

Sebepsiz öldüğüme hükmedeceksin.

Kendini avutacaksın kandıracaksın

Ben ölmüş olacağım, susacağım.

Suçu benim üzerime atacaksın.

Sonra gençliğim aklına gelecek,

Sonra, seni ne kadar sevdiğim, sana taptığım.

Sonra çelik gibi vücudum gelecek aklına...

Gücüm kuvvetim, sıhhatim neşem.

Ölümüm ecel olmayacak!

Bunu gecelere haykıracaksın.

Fakat bunu anladığın zaman

Kemiklerim çürümüş olacak.

Aynalarda birazcık katil göreceksin kendini.

Mezarımı deşeceksin tırnaklarınla,

Böcekler beni taşımış olacak.

Bu dünyanın bütün milyonları da,

Unutmayı satın alamayacak.

Sana bu kalleşliği yapacağım.

Firar edeceğim dünyadan,

Yüzünü bir daha görür görmez.

Türkiye Sevgisi

Sana doğru şu göğsümde,

Doludizgin kanatlanmış,

Yeleleri kana batmış,

Koşan bir şey var, Türkiyem!

İnsanı yüceltir sanat,

Bilimdir, dehaya kanat!

Bende, tembelliğe inat,

Coşan bir şey var, Türkiyem!

Caymadım, verdiğim anttan,

İş ürettim, köyden, kentten.

Benden, sana nice bentten

Taşan bir şey var, Türkiyem!

Aşkın ile ufukları,

Arzu dolu şafakları,

Nice karlı dorukları,

Aşan bir şey var, Türkiyem!

Bilimle yapıp tarımı,

Arttırsak gerek, verimi!

Köylerinde, dertlerimi

Deşen bir şey var, Türkiyem!

Saygım var, seni kurana!

Sevgim benzer, bir volkana!

Bu sevdadan her bir cana,

Düşen bir şey var, Türkiyem!

Gülümser Çocukluğum

Gülümser çocukluğum...

Yıkanan kızlarla şıkır şıkır;

Tatlı sularda sazların ötesinden...

Sarışın ve bin bir gamze içinden,

Gülümser çocukluğum.



Demlenir çocukluğum;

Kara kömür sobaların böğründe...

Buz ve buğu tutmuş ince camların,

Üzerine hayatın ilk imzası atılmış,

Arap kızlarının camdan baktığı,

Yazılardan göz yaşının aktığı,

Küçük sıcak odaların dibinde,

Kara kömür sobaların böğründe,

Demlenir çocukluğum...



Ürperir çocukluğum;

Taş atan sapanlardan,

Kamçılı yaylılardan,

Kopkoyu kapkara uçurumlardan;

Haykırır gelecek çağlara doğru...

İri yanaklarına gölgeler düşer,

Ürperir çocukluğum...



Yorulur çocukluğum;

Bahçeler boyunca pedal çevirir,

Dağ kokusu yüklü sulara atlar,

Kana kana içer, balıklarla yüzer.

Çağlayanlar ile kahkaha atar!

Küçük kızlara şiirler derer!

Kan portakalı: doğar ve batar!

Yorulur çocukluğum...



Uyuklar çocukluğum...

Yorgunlukla duasını unutmaz:

"Bismillahi birsin! ve daima nursun!

Bin bir atlı kapımda dursun!

Düşmanlarım öte gitsin

Meleklerim beri gelsin"

Bin bir atlıyı görür, güvenir,

Uyuklar çocukluğum.



Hislenir çocukluğum!

Uzaklarda kalmış köylere doğru,

Derinden derine göğüs geçirir;

Tanık bulunduğu aşkları anar,

Dağlar koyağındaki kudurmuş yeşilleri...

Çürümüş bir saman kokusu gelir,

Cıvıl cıvıl dere yataklarından...

Kekik ve sevdayı taşıyan rüzgar,

Beni nerde olsa, bulur mu bulur!

Ala geyik gibi süzülür zaman,

Seyrek meşelerin aralığından...

Hislenir çocukluğum.



Üzülür çocukluğum

Söğütlerin akan suya değdiği,

Güneşin hep tarlalardan doğduğu,

O beldede, çocukluğuna dalar,

Yağmur boşanır hatıralara,

Uğradığı haksızlıkları anar...

Boşa geçen zamanlarına yanar,

Üzülür çocukluğum...



Bölünür çocukluğum!

Sokaklara, uzak, yakın illere...

Bilgisiz, kitapsız, sevgisiz küçüklere...

Çocukluğum bütün çocuklar olur!

Dermansız körpeler sararır ıssızlıkta,

Mezarlıklar çocuk dolar.

Gönlümde kahkaha ve feryat donar!

Bölünür çocukluğum...

Hiç Bitmedi Kışım Benim

Ala karlı bir dağ idim

Hiç bitmedi kışım benim

Doğrulduğum günden beri

Dumanlıdır başım benim



Taşlarımı söktü seller

Çiçeğimi derdi eller

Yıllarımı çaldı kullar

Unutuldu yaşım benim



Ağaçlarım yaprak döktü

Ceylanlarım boynun büktü

Bir şimşek bağrımı yaktı

Yaralıdır döşüm benim



Gariplere el veririm

Şaşkınlara yol veririm

Güzellere gül veririm

Pay etmektir işim benim



Yakarırım göğe doğru

Akranımdır Ilgaz Ağrı

Yanar Kafkasların bağrı

Yağmalanır düşüm benim



Çavlanlarım çeker zikir

Bülbüllerim türkü okur

İçimde lavlar birikir

Buza keser dışım benim



Dolularım ak incidir

Fırtınalarım kincidir

Adım dostun sevincidir

Düşmanıma hışım benim



Oğul verdim arık oldu

Meyve verdim koruk oldu

Güz ayı pek buruk oldu

Ağulandı aşım benim



Dört mevsim de yara aldım

Gençliğimi yere çaldım

Orta yaşta ölüp kaldım

Taşa geçti dişim benim



"... Gözelerim ilaç artık

Yağmurlarım kırbaç artık

Tek duaya muhtaç artık

Yosun tutmuş taşım benim..." Fırtınam var

Fırtınam var hiç dinmeyen

Çerağım var hiç sönmeyen

Pusulada bulunmayan

Yöne doğru yürüyorum.



Göklere yükseldim indim

Yıldızlar nuruyla yundum

Dostluğa sevgiye döndüm

Kine karşı yürüyorum



Koşma verdim ağıt aldım

Ele kalem kağıt aldım

Erenlerden öğüt aldım

Cana doğru yürüyorum



Kaldı artık bir tek dostum

Gayrısına çoktan küstüm

Dikenleri yol eyledim

Güle doğru yürüyorum.



Kendimi aramak için

Sana doğru yürüyorum

Kestirmeden varmak için

Bana doğru yürüyorum.



Fırat idim kahır oldum

Sakarya'ydım zehir oldum

Nildim Sarınehir oldum

Çin'e doğru yürüyorum!



Şafak oldum sökün ettim

Yıldızlara akın ettim

Yarınları yakın ettim

Düne doğru yürüyorum.



Yüzümü Bektaş'a döndüm

Erenler deminde yundum

Göklere yükseldim indim

Cana doğru yürüyorum!



Başladığım yere vardım

Arpa boyu yolmuş gördüm

Pılımı pırtımı derdim

Sona doğru yürüyorum.



Sona değil bu yürüyüş

Sana doğru yürüyorum

Kestirme yol bulmak için

Bana doğru yürüyorum.

Birleşsin

Aşka hasret kalmış eller birleşsin

Serin sular, kavruk çöller birleşsin

Bir denize aksın aşk ırmakları

Fırat’lar Tuna’lar Nil’ler birleşsin



Ölümsüz aşklara kıymaz yaradan

Yanaklar yazgılar yollar birleşsin

Perçemler yaşmaklar çıksın aradan

Yanaklar dudaklar diller birleşsin



Gönül baharında çiçekler solmaz

Kim demiş sevenler bahtiyar olmaz

Aşk başa düşünce hangi iş olmaz

Sevgilim yürekler kollar birleşsin



Yaylasına harman yerine kurban

Alnından damlayan terine kurban

Horonuna zeybeğine semahına kurban

Omuzlar dirsekler eller birleşsin



Birleşsin yazgılar birleşsin yollar

Birleşsin hasretle kurumuş diller

Şenlensin meydanlar vursun davullar

Sessiz boynu bükük kullar birleşsin

Dinamit

Böldüler sımsıcak düşlerimizi

Bozdular yürüyen işlerimizi

Dilimize gömdük işlerimizi



Öfkemiz yığıldı piramit oldu

Türkü dilimizde dinamit oldu



Sahibi belirli bir söz kalmadı

Utanan kızaran bir yüz kalmadı

Mangalda kül bitti hiç köz kalmadı



Acılar gönlümde piramit oldu

Türküler dilimde dinamit oldu

Omuz Omuza

Yolda beyazlar allar

Kınalıdır ak eller

Hanımlar mendil sallar

Beyler omuz omuza



Burası Anadolu

Dağlar omuz omuza

Gidenler toprak oldu

Sağlar omuz omuza



Omuz omuza gardaş

Omuz omuza yoldaş

Bektaşi, zeybek, dadaş

Canlar omuz omuza



Elimle buğday ektim

Alın terimi döktüm

Dağlarda halay çektim hey

Senle omuz omuza



İşte pembeler allar

Açılmış gonca güller

Gençlerim halay çeker hey

Vermiş omuz omuza

Kurşunlanmış Rüyalarım

Hasret alevden bir gömlek içten içe kor

Önce gel sokul sineme sonra halim sor



Körpe goncam, al dudaklım sen aldın aklım

Gözlerimde binbir arzum, gönlümde saklım



Kurşunlanmış rüyalarım gel de hayra yor

Bir acı ver tanrım bana ayrılıktan zor



Ela gözlüm sarmaşığım, ümit ışığım

Sana hasret, sana hayran, sana aşığım



Sevdiğini saramayan bir biz kalmışız

Bizler aşk andını gülüm şeref bilmişiz



Tüm insanlar sağır şimdi bütün gözler kör

Al kalbimi sök yerinden yerden yere vur.

Benim Aşkım

Uçup uçup konamayan

Kör bir kuştur kördür aşkım

Ne sınır ne yasak tanır

Bulut bulut hürdür aşkım



Yüce dağlar doruğunda

El değmemiş kardır aşkım

Ne yapsam hep zarar gördüm

Ettiğim tek kârdır aşkım



Genç yaşımda sevdalandım

Tanrı gibi birdir aşkım

Sevdiğim anlar halimden

Başkasına sırdır aşkım



Dağlar çöller yollar aşar

Tuna gibi gürdür aşkım

Dokunduğu yeri yakar

Bir volkandır kordur aşkım



Başımı belaya sokar

Hem çılgın hem zordur aşkım

Fark eylemez bahtım yoksa

Terk eylemez yârdır aşkım

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com