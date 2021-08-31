Hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un yazdığı kitaplar

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Tiyatrocunun kaleme aldığı kitaplara bakalım...

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta tiyatrocu, sinemacı Ferhan Şensoy, sadece tiyatro eserleri kaleme almadı. Bunun yanında okurların severek okuduğu kitaplar da yazdı.

Kitap Ayracı olarak usta tiyatrocuya Allah'tan rahmet diliyoruz; ruhu şad olsun. Bu vesileyle sanatçının kaleme aldığı kitapları sunuyoruz...

Kazancı Yokuşu

Sayfa: 262

"Ben Ferhan Şensoy'un Kazancı Yokuşu'nu okurken zaman zaman Celine'i ya da San Antonio'yu okurken aldığım tada benzer haz duydum. Zaman zaman da Adnan Veli'nin Mapushane Çeşmesi'ndeki unutulmaz başarısını ansıdım."

Oteller Kitabı

Oteller Kitabı, bir kente ulaştığınızda, hangi otelde kalmamak gerektiği konusunda size bilgi vermekle birlikte, yalnız otelleri anlatmaz, başka tellerden çalar.

Sayfa: 330

Eşeğin Fikri





Hiç kitap okumayan birinin, hayatının sonunda kitap sayfası olan ağaçtan ne farkı var, kımıldayan canlı olarak?

Sayfa: 160

FerhAntoloji





FerhAntoloji, Şensoy'un kitapları, yayımlanmamış oyunları, TV skeçleri, şiirleri, -1968'den bugüne- 35 yıla sığdırdığı bütün yazı çalışmaları taranarak oluşturuldu: Ortaya böylesine dev bir antoloji çıktı. Şensoy külliyatına sahip olanlar için yeni bir kitap, ilk defa okuyacaklar için iyi bir fırsat FerhAntoloji.

Sayfa: 816

Gecedeste

Ferhan Şensoy'un kırk iki yaşında kaleme almaya başladığı ve Ortaoyuncular Yayınları’ndan çıkan Gecedeste, şehirlerden geçerken zamanları da beraberinde getiriyor.

Sayfa: 189

Falınızda Rönesans Var

Georges Perec’in ‘Yaşam Kullanma Kılavuzu’ isimli kitabını her okuyan anlamayabilir ya da Perec okumak her yiğidin harcı değildir diye düşünen Enis Batur, bu kitap için ‘Perec Kullanma Kılavuzu’ yazmış. Onunki de pek anlaşılabilir bir şey değil! Kim için yazıyorlar bu adamlar bu kitapları, diye düşünüyor insan. Ya da işim gücüm olmasa; ‘Georges Perec’in Yaşam Kullanma Kılavuzu için Enis Batur’un yazdığı Perec Kullanma Kılavuzu’nun tam anlaşılması için El Kitabı’ isimli bir kitap yazılabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek daha yalın, bununla uğraşacağına başka bir kitap yazabilirsin.

Sayfa: 375

Ayna Merdiven

Ferhan Şensoy'un çok sevilen kitabı...

Sayfa: 166

Hacı Komünist

"Ülkemiz insanlara maddesel zenginlikler sunmak için çok yoksul olsa da, onlara eşitlik duygusu, insanlık onuru sunamayacak kadar yoksul değildir." diyen adamın gizemli adasına doğru alçalmaya başladı uçak.

Sayfa: 205

Başkaldıran Kurşun Kalem





Bir ırmak kıyısında doğdum ben Bu yüzden Bir ırmak romanıdır bu özgeçmişsel Hem el yazması Elle tutulan Elde var ikinci cilt Sapını gülle donattığım kalem Başkaldırıyor Kurşun olarak Dağlardan geliyor ırmak...

Sayfa: 540

İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You!

"Şensoy" yazdığı ve sahnelediği sıradışı oyunlarla daha çok dil inceliklerine dayanan mizah öğelerini kullanarak güncel olaylara eleştiriler getirmiştir. Geleneksel Türk Tiyatrosundan epik tiyatrosundan epik tiyatroya kadar çeşitli üsluplardan izler taşıyan bu çalışmalarıyla 20. yüzyıl sonlarında Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir.

Sayfa: 174

Dündeste

Sanatçının, Gündeste ile başlayıp Gecedeste ile süren zamanlar arası yolculuk trenine eklenen Dündeste; yazarın turneler, otel odaları, oyunlar, kentler, ülkeler ve aşklar tarihine okuyucusunu da katarak yolculuğunu sürdürüyor.

Sayfa: 194

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com