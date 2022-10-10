Hayatta gerçek mutluluğu bulmanın rehberi: Ara Kendini Bul

Öznil Özgüç Erdem'in Ara Kendini Bul kitabı, yazarın hayatta gerçek mutluluğu bulmanın ipuçlarını veriyor. Ara Kendini Bul, benliğinize rehberlik edecek.

Eğer sessizce oturup düşüncelerini dinlersen zihninde pek çok ses duyacaksın. Herkes orada...

Ailen, dostların, çevren; ancak içinde tek bir kişi eksik ve bu sensin...

Gerçek anlamda mutluluğa erişebilmek için içindeki tüm kalabalıktan ayrışmalısın.

Dağlara, tenha yerlere de kaçsan kendini arama yolunda değilsen o kalabalık nereye gidersen seninle gelecek.

O sebeple önce kendini aramalısın. Dışarıda aradığın her şeyi bırakmalısın, nedenini dışarıdaki kişilerden veya olaylardan zannettiğin pek çok şeyin kaynağı aslında içinde.

Sayfa: 216

Gerçek mutluluğa erişmek

Gerçek mutluluğa erişmek için değişmesi gerektiğini düşündüğün pek çok şey aslında sen kendini keşfettiğinde kendiliğinden değişip dönüşecek. Bütün dünyayı değiştirmene gerek yok, sadece kendini değiştir, böylece tüm dünyayı değiştirmeye başlamış olacaksın.

Çünkü sen, dünyanın bir parçasısın ancak sen kendi özüne dokunduğunda, kendini bulduğunda özvarlığına kavuşacak, gerçek sesini işiteceksin ve sakın unutma senin sesin, yaşama gerekli...