Hayvanları Koruma Günü'ne dair yazarların ve düşünürlerin hayvan temalı sözleri

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Onları sadece bugün değil her zaman korumalıyız. Dünyaca ünlü yazarların, düşünürlerin hayvan sevgisi ile ilgili sözlerinden bir derleme...

Bugün 4 Ekim...

Hayvanları Koruma Günü...

Hayvanlar bizim minik dostlarımızdır. Onları sadece özel günlerde değil; her zaman koruyup kollamak gerekiyor. Nitekim içinde hayvan sevgisi olmayan birisi insan da sevemez.

Hayvanları sevip, onları korumak günümüzde artık bir insanlık meselesidir. Yazarların da hayvan sevgisi malum.

Özellikle kedileri çok seven yazarların kedili fotoğraflarına isteyen okurlar ulaşabilirler. Ama bugüne özel, yazarların hayvanlarla ilgili özlü sözlerini sizlerle paylaşacağız.

"Kedileri eğitemezsiniz onlar sizi eğitir. "

Allen ve Ivy Dodd

"İnsanın insanlardan kaçışıdır, hayvan sevgisi."

Aziz Nesin

"Yavru kediden daha cesur bir kâşif yoktur. İnsanın gerçek yüzünü görebilenlerin birer hayvansever olması kaçınılmaz."

Arthur Schopenhauer

"Her kim bir köpeği tekmelerse aynı zamanda kendi ruhunu cehenneme doğru tekmelemiş olur. "

Will Judy

"Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz."

Arthur Schopenhauer

"Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir."

Mahatma gandhi

"Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır."

Gavin Douglas

"Balığa denizden başkası azaptır."

Mevlana

"Bey arı olmadan petek oğul tutmaz."

Ahmet Kutsi Tecer

"İnsan, yaşam hayvanlığının yükünü yükleyeceği hayvanlar olmasaydı, insanlığına ulaşabilir miydi?"

Miguel de Unamuno

"Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir."

George Orwell