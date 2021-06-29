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    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları

    Bir ayı daha geride bıraktık. Haziran ayında okurlar yine en çok edebiyat kitaplarını okudu. Öne çıkan kitaplardan bir seçki sunuyoruz...
    • Özel İçerik
    • 29.06.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 11:07
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    Haziran ayında kitapseverler edebiyat ağırlıklı kitapları okumayı tercih etti. Haziranda raflarda yerini alan kitaplara göz attığımızda yazar Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu, öte yandan mayısta okurlarla buluşan Orhan Pamuk imzalı Veba Geceleri öne çıkan edebi eserler oldu.

    Bunun yanında yazar İclal Aydın'ın kaleme aldığı Söylenmemiş Sözler romanı da öne çıkanlardan. Haziran ayından kitapseverleirn en çok okuduğu kitaplara birlikte göz atalım..

    Kayıp Tanrılar Ülkesi

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #1

    Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman..

    Sayfa: 504

    Veba Geceleri

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #2

    Orhan Pamuk'un beş yıl üzerinde çalıştığı romanını okurlar çok sevdi.

    Sayfa: 544

    Söylenmemiş Sözler

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #3

    Sevilen yazar İclal Aydın'ın yeni kitabı da çok okunanlardan...

    Sayfa: 416

    Balıkçı ve Oğlu

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #4

    Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği roman...

    Sayfa: 140

    Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #5

    Hayata dair öneriler kitabı...

    Sayfa: 320

    Ben Kirke

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #6

    Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

    Sayfa: 408

    1984

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #7

    Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor.

    Sayfa: 352

    Klara İle Güneş

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #8

    Klara ile Güneş, dingin duygusal yoğunluğu sayesinde Ishiguro'nun büyük bir düzyazı üslupçusu olarak yerini sağlamlaştırıyor.

    Sayfa: 264

    Körlük

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #9

    Saramago'nun en çok sevilen romanı, yine çok okunanlardan...

    Sayfa: 336

    Bana Kuşlar Söyledi

    Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları #10

    Yekta Kopan’ın yeni öykü kitabında çocuklar var. Gerçekle gerçek ötesinin sınır çizgisinde yürürken dengesini bulmaya çalışan çocuklar. Yetişkinlerin sıkıcı ve yoz dünyasına sığamayan, hayata taptaze gözlerle bakan, yaralı olmasına karşın sorgulamaktan asla geri durmayan çocuklar. Cesaretlerini ceplerinde taşıyan çocuklar.

    Sayfa: 128

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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