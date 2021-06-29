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- Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları
Haziran ayında çok okunan, öne çıkan kitapları
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- 29.06.2021 - 10:07
- Güncelleme : 29.06.2021 - 11:07
Haziran ayında kitapseverler edebiyat ağırlıklı kitapları okumayı tercih etti. Haziranda raflarda yerini alan kitaplara göz attığımızda yazar Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu, öte yandan mayısta okurlarla buluşan Orhan Pamuk imzalı Veba Geceleri öne çıkan edebi eserler oldu.
Bunun yanında yazar İclal Aydın'ın kaleme aldığı Söylenmemiş Sözler romanı da öne çıkanlardan. Haziran ayından kitapseverleirn en çok okuduğu kitaplara birlikte göz atalım..
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman..
Sayfa: 504
Veba Geceleri
Orhan Pamuk'un beş yıl üzerinde çalıştığı romanını okurlar çok sevdi.
Sayfa: 544
Söylenmemiş Sözler
Sevilen yazar İclal Aydın'ın yeni kitabı da çok okunanlardan...
Sayfa: 416
Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli'nin hayalim dediği roman...
Sayfa: 140
Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler
Hayata dair öneriler kitabı...
Sayfa: 320
Ben Kirke
Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.
Sayfa: 408
1984
Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri, geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya koyuyor.
Sayfa: 352
Klara İle Güneş
Klara ile Güneş, dingin duygusal yoğunluğu sayesinde Ishiguro'nun büyük bir düzyazı üslupçusu olarak yerini sağlamlaştırıyor.
Sayfa: 264
Körlük
Saramago'nun en çok sevilen romanı, yine çok okunanlardan...
Sayfa: 336
Bana Kuşlar Söyledi
Yekta Kopan’ın yeni öykü kitabında çocuklar var. Gerçekle gerçek ötesinin sınır çizgisinde yürürken dengesini bulmaya çalışan çocuklar. Yetişkinlerin sıkıcı ve yoz dünyasına sığamayan, hayata taptaze gözlerle bakan, yaralı olmasına karşın sorgulamaktan asla geri durmayan çocuklar. Cesaretlerini ceplerinde taşıyan çocuklar.
Sayfa: 128
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com