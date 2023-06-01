Haziran ayında ne okuyacağız, raflarda yer alması beklenen kitaplar Yorucu ve yoğun bir siyasi tempoda geçen mayıs ayını geride bıraktık. Şimdi artık çimlere uzanıp kitap okumanın zamanı. Haziran ayında raflarda yer alamsı beklenen kitaplardan bazılarını sunuyoruz.

ensonhaber.com

Kitap, deniz, kumsal ve güneş... Yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri desek yanılmış olmayız. Can Yayınları tarafından yayınlanması beklenen ve haziran ayında raflarda yer alacak kitaplara birlikte bakalım...

Ayşe Sarısayın'ın mütevazı dünyasını yansıtanBir Roman Kadar Uzun: Geride Kalanlar, Anılar, Laura Esquivel'in büyük ilgi uyandıranAcı Çikolata'nın ikinci ve üçüncü kitapları, Yasunari Kawabata'nın en çok okunan şiirsel romanlarındanDağın Sesi, Can Yayınları'nın merakla beklenen hazirankitapları arasında.

Yasunari Kawabata /Dağın Sesi

Yasunari Kawabata'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazdığı şiirsel romanı

Dağın Sesi, yalnızlık, ölüm ve bitmek bilmez güzellik arayışını ele alan hüzünlü bir roman.

Jane Austen /Akıl ve Tutku

Jane Austen'ın 1811 yılında "by a lady" imzasıyla yayımlanan ilk romanı, dönemin değer yargılarıyla şekillenen evliliklerin, sosyal statünün, aşkın tabiatını harmanlıyor.

Ayşe Sarısayın /Bir Roman Kadar Uzun: Geride Kalanlar, Anılar

Ayşe Sarısayın'ın hayatına girip onda derin izler bırakmış kişileri anlattığı kitabı Bir Roman Kadar Uzun: Geride Kalanlar, Anılar, Sarısayın'ın mütevazı dünyasına bir kapı aralıyor.

Laura Esquivel /Tita'nın Günlüğü: Acı Çikolata II Tita'nın Günlüğü

Laura Esquivel okurlarının Acı Çikolata'dan tanıdığı De la Garza ailesinin hikâyesini Tita'nın gözünden aktarıyor.

Laura Esquivel /Kara Geçmişim: Acı Çikolata III

Bebeği doğduktan sonra evliliği ansızın yerle bir olan María teselliyi anneannesi Lucía'nın kendisine teslim ettiği günlükte arar, büyükteyzesi Tina'nın günlüğünde.

Acı Çikolata ve Tita'nın Günlüğü'nden tanıdığımız Tita'nın yazdıklarını okudukça María hem ailesinin en akla gelmeyecek sırlarını öğrenir hem de geçmiş nesillerden kadınlarla bağ kurduğunu hissederek adeta yeniden doğar.

Susan Sontag /Fotoğraf Üzerine

1973'te yayıNlanan ve Susan Sontag'ın en çok okunan metinlerinden Fotoğraf Üzerine, Sontag'ın en ünlü denemelerinden altı tanesini bir araya getiriyor.