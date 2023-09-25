Helen Garner'ın kuşak çatışması ekseninde ilerleyen romanı: Benim Katı Yüreğim Avustralyalı romancı olan Helen Garner'ın Benim Katı Yüreğim adlı romanı hayata dair yaşanmışlıkları anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda kuşak çatışması ekseninde okurları farklı maceralara sürüklüyor.

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Yaşlanmış anne babasını ziyarete gelen bir genç kadın, meraklı bir kız çocuğu, uzun yıllar boyunca görüşmemiş iki eski dost, hayal kırıklığıyla evine dönen bir kadın, evden eve sürüklenen bir müzisyen...

Özleyen, kavga eden, mektup yazan, dertleşen, kuşak çatışması yaşayan insanlar...

Okur, Helen Garner’ın az sayıdaki ama ustaca fırça darbeleriyle yarattığı ve empatiyle yaklaştığı bu karakterlerin hayatına bir noktadan, bir olayın tam ortasından giriyor ve seçilmiş sıradan anların, içsel çatışmaların canlandırıldığı küçük sahneleri izledikten sonra da çıkıyor.

Derin izler bırakan kitap

Sakin ve zarif bir duyarlılıkla, gevezelikten uzak, açık ve dürüst bir anlatımla kaleme alınmış bu öyküler, okurda başta fark etmediği derin izler bırakıyor.

Kitap hakkında görüşler

"Garner’ın öykülerinde kartpostalları andıran bir şeyler var: Özenle kaydedilmiş görüntüler, gösterilmeyen daha sert gerçeklikleri akla getirerek bir anlığına gözümüzün önünde çakıveriyorlar.”

Sayfa: 104

New York Times

“Eşit ölçüde şefkatli ve serinkanlı... Garner insanın kırılganlığına dair derin bir anlayışla, aşkın, hafızanın ve pişmanlığın hassas işleyişleri hakkında yazıyor.”

Economist

“Titiz bir nesnellik, derin bir kişisellik.”

Kate Atkinson

Yazar Helen Garner

Yazar hakkında...

Helen Garner 1942 yılında, Avustralya’nın Victoria eyaletinin Geelong şehrinde doğdu. Melbourne Üniversitesi’nde İngilizce ve Fransızca okudu, mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı.

Roman, öykü, deneme, senaryo, günlük gibi birçok türde eser verdi; 1990’lardan itibaren, Avustralya’da işlenmiş ve ses getirmiş kimi suçların mahkeme sürecini takip edip bu deneyimlerini kitaplaştırdı.

Melbourne Edebiyat Ödülü, Windham-Campbell Ödülü, Australia Council Edebiyatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü gibi ülkesinin birçok önde gelen edebiyat ödülüne layık görülen Garner, yazmaya üretmeye devam ediyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com