Henning Mankell’in sürükleyici romanı: Karanlık Yüz

İsveçli yazar Henning Mankell’in polisiye dünyasına kazandırdığı Kurt Wallander serisinin ilk kitabı olan Karanlık Yüz, Ayrıksı Kitap tarafından yayımlandı.

Avrupa’nın en prestijli polisiye ödülü Ripper Ödülü’nü kazanmış ilk yazar olan Henning Mankell’in Kurt Wallander serisinin ilk kitabı“Karanlık Yüz; soğuk bir İsveç gecesinde, çiftlikte yaşamlarını sürdüren yaşlı bir çiftin vahşice öldürülmesini konu alıyor.

BİR SORUŞTURMA...

Cinayet komiseri Kurt Wallander, amiri tatildeyken bu soruşturmanın başına geçiyor ve özel hayatındaki sorunlarından kaçabilmek için bu soruşturmaya dört elle sarılıyor.





Henning Mankell

SÜRÜKLEYİCİ ROMAN

Serinin ilk kitabında, İskandinav coğrafyasının soğuk gecelerinde adalet arayan Komiser Kurt Wallender, elindeki tek bir delille katili bulmak için zorlu bir soruşturma sürecini yürütüyor.

Usta polisiye yazar Henning Mankell, okurları katilin peşinde sürükleyici bir maceranın tam ortasına atıyor. Mankell bunu yaparken aynı zamanda okurlara adalet ve sosyal eşitsizlik kavramlarını ustalıkla sorgulatmayı da başarıyor.





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FİLM VE DİZİYE UYARLANDI

Birçok kez dizi ve filme uyarlanan Kurt Wallander serisinin ilk kitabı Karanlık Yüz, polisiye severlere heyecan, gerilim, gizem ve merak unsurlarının bir arada olduğu Kuzey polisiyesinin iç ürperten soğukluğunu büyük bir maharetle yansıtıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com