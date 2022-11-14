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    Henri Troyat'ın kaleminden Gogol'un biyografisi

    Yazar Henri Troyat, büyük Rus yazar Gogol'un hayatını, eserlerini ve edebiyatını bu eşsiz biyografi kitabında anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:32
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    Henri Troyat'ın kaleminden Gogol'un biyografisi

    Sayısız ödül kazanmış Henri Troyat, tüm hayatını büyük Rus yazarlarının biyografilerini yazmaya adamıştır. Tüm eskilerden sıyrılıp okurları bir kâbus dünyasında kahkaha ve ıstıraba boğan Gogol da bu seriye elbette dahil edilmiştir.

    Troyat maddi sıkıntılar çeken, seyahatlerinde ilham arayan, şöhretin ağırlığı altında işkence gören Gogol’un hayatını ayrıntılarıyla okura sunuyor.

    Dostlarını, düşmanlarını, salonlarını, sayfiyelerini, bir hastalık hastasının korkularıyla dolaştığı Alman kaplıca kentlerini, Ölü Canlar’ın birçok bölümünü yazdığı 1836 Paris’ini, ikinci vatanı saydığı Roma’yı anlatıyor.

    Henri Troyat ın kaleminden Gogol un biyografisi #1

    Sayfa: 704

    İkiye bölünmüş bir ruh

    Dönemin çalkantılı Rusya’sını betimliyor. Burnu gagayı, bakışı kuşları andıran, alaycı gülen, dünyadaki en olağanüstü dehalardan biri kabul edilen, ufak tefek bir adam: İşte, Troyat’nın anlattığı şekliyle, hepimizin paltosundan çıktığı Gogol, ikiye bölünmüş bir ruh…


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