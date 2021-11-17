Hep konuşulan, tartışılan bir kadın olan Arzu Okay kitabı: Keşke'siz Kadın

Hep konuşulan, tartışılan bir kadın olan Arzu Okay kitabı: Keşke'siz Kadın

Türk sinemasının unutulmaz simalarından olan Arzu Okay, kendisi hakkında bütün bilinmeyenleri Keşke'siz Kadın kitabında anlatıyor.

Arzu Okay... İsmi bize hiç yabancı gelmiyor. Türk sinemasında kısa sürede yıldızı parlayan ve hep konuşulan, tartışılan bir kadın...

Özellikle 1970'li ve sonrasındaki yıllarda Yeşilçam'da başayan seks furyası filmlerinde oynayan Arzu Okay, şimdilerde ise bir iş insanı ve hayatını kazanmaya devam ediyor.

Piyasaya yeni çıkan Keşke'siz Kadın kitabında, kendisi hakkında bütün bilinmeyenleri içtenlikle cevaplıyor.

Söyleşi tarzında yazılan kitap, hem kolay okunuyor hem de bir dönem sinemaya damga vurmuş bir kadının mücadelesini anlatıyor.

Arzu Okay, verdiği uzun söyleşide hayatının perdelerini aralıyor; bir yandan hep merak edilen sinema dünyasındaki yolculuğunu anlatırken, esas olarak hayattaki varoluş hikâyesini gözler önüne seriyor.

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AŞKLARI...

Anne babasıyla ilişkisi, başarılı iş kadınlığı, tek başına bir anne olmanın zorlukları, sol çevrelerle ilişkisi, arkadaşlarıyla kurduğu bağlar, aşkları, güzellik algısına bakışı...

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