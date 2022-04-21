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    Her ebeveynin faydalanacağı bir rehber: Dağınık Zihinler

    Çocuklarınıza Tutunun ve Vücudunuz Hayır Diyorsa gibi çok satan kitapların yazarı Dr. Gabor Maté, bu defa dikkat eksikliği bozukluğunu (DEB) odağına alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 12:19
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    Her ebeveynin faydalanacağı bir rehber: Dağınık Zihinler

    Çocuk gelişiminde ilişki ve güven temelli bir yaklaşımın inceliklerini anlatan Maté, sadece DEB’li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB’li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.

    Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Gabor Maté’nin, dikkat eksikliği bozukluğu ve onu çevreleyen mitin doğrularını ve yanlışlarını ortaya koyduğu kitabı Dağınık Zihinler, farklı bir okuma imkanı sunuyor.

    Her ebeveynin faydalanacağı bir rehber: Dağınık Zihinler #1

    Farklı bir rehber

    Stres, ruh-beden sağlığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ebeveynlik ve bağımlılık konularında popüler bir otorite olan Gabor Maté, kendisi de dikkat eksikliği bozukluğu teşhisi konmuş biri olarak sadece DEB’li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB’li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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