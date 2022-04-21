Her ebeveynin faydalanacağı bir rehber: Dağınık Zihinler

Çocuklarınıza Tutunun ve Vücudunuz Hayır Diyorsa gibi çok satan kitapların yazarı Dr. Gabor Maté, bu defa dikkat eksikliği bozukluğunu (DEB) odağına alıyor.

Çocuk gelişiminde ilişki ve güven temelli bir yaklaşımın inceliklerini anlatan Maté, sadece DEB’li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB’li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.

Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Gabor Maté’nin, dikkat eksikliği bozukluğu ve onu çevreleyen mitin doğrularını ve yanlışlarını ortaya koyduğu kitabı Dağınık Zihinler, farklı bir okuma imkanı sunuyor.





Farklı bir rehber

Stres, ruh-beden sağlığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ebeveynlik ve bağımlılık konularında popüler bir otorite olan Gabor Maté, kendisi de dikkat eksikliği bozukluğu teşhisi konmuş biri olarak sadece DEB’li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB’li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.

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