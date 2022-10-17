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    Herkesin okuduğu ya da okuyup yarıda bıraktığı Tutunamayanlar romanı 50 yaşında

    Postmodern edebiyatımızın ilk örneklerinden sayılan Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı 50 yaşında. Bu roman okunması zor olmasıyla öne çıkıyor. Bu yüzden çoğu okur tarafından yarım bırakılmıştır.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:55
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    Herkesin okuduğu ya da okuyup yarıda bıraktığı Tutunamayanlar romanı 50 yaşında

    Ülkemizin en değerli yazarlarından biri olan Oğuz Atay’ın yazıldığı dönemde büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar, 1972 yılında yayınlandı. İlk olarak Sinan Yayınları tarafından basılan kitap, aynı yıl TRT Roman Armağanı'nı kazandı.

    Herkesin mutlaka merak edip eline aldığı ve daha sonra sıkılıp bir kenara bıraktığı roman, bundan tam 50 sene önce yazıldı.

    Oğuz Atay, Tutunamayanlar romanıyla kısa sürede adını her kesime ulaştırdı. Büyük bir çıkış yakalayan yazar, başka eserler de kaleme aldı ama Tutunamayanlar kadar etki yaratamadı.

    Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Edebiyatı’nda yeni bir çağı başlatmıştır. Pek çok eleştirmen, Tutunamayanlar’ı Türk Dili’nde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirmektedir.

    Eleştirmen Berna Moran, kitabı "Hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" şeklinde nitelendirmişti.

    Adıyla özdeşleşen roman

    Tutunamayanlar, Oğuz Atay ismiyle özdeşleşmiş bir roman olarak, büyük yazarımızın hayatından izler taşımasıyla da kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilebilir. Roman, son derece üst düzey diliyle çevirisi en zor romanlar arasında yer alır.

    Herkesin okuduğu ya da okuyup yarıda bıraktığı Tutunamayanlar romanı 50 yaşında #1

    Ünlü isimlerle arkadaşlık

    Eğitmenlik macerası boyunca yazmak, çizmek işlerine de devam etti. Adres tabii ki askerde kurduğu dostluklar sayesinde Pazar Postası'ydı.

    Dergi artık İstanbul’daydı ve gün gelip kapanana kadar Oğuz’un yazıları ve çevirileri imzasız yayınlandı.

    Belki dergide bir adı yoktu; ama Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan, İlhan Berk, Attila İlhan gibi birçok isimle arkadaş olmuştu.

    Herkesin okuduğu ya da okuyup yarıda bıraktığı Tutunamayanlar romanı 50 yaşında #2

    Sayfa: 724

    Edebi yetenek...

    Ona göre Tutunamayanlar’ın edebi yetkinliği, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmişti. Elbette tersini düşünenler de söz konusuydu.

    Tutunamayanlar konusu itibariyle intihar eden arkadaşının geçmişini araştıran Turgut Özben’in, söz konusu arkadaşı Selim Işık’ın modern hayata neden “Tutunamadığı”nı öğrenme çabasını anlatmaktadır.

    Romanda Turgut’un karşılaştığı her kişi Selim Işık’ı tanıyan kişilerdir ve her biri Turgut’a Selim’in farklı yönlerini aktarmaktadır.

    Ancak her ne olursa olsun, Türk Edebiyatı için önemli bir eser olduğu gerçeği değişmiyordu. Tutunamayanlar, TRT Roman Ödülü”nü kazandı. Bu, dünya gözüyle göreceği tek ödül olacaktı.

    Herkesin okuduğu ya da okuyup yarıda bıraktığı Tutunamayanlar romanı 50 yaşında #3

    "Bizi başkaları anlamaz"

    "Bizi başkaları anlamaz sevgi. Başkalarının aklı başkadır. Bu yüzden ikimizi hep garip bakışlarla süzmüşlerdir. Şimdi beni de garip, bakışlarla süzenler var. Ben onlara aldırmıyorum. İnsanların beni beğenip beğenmemeleri umurumda değil artık. Ben kendimi tanımakla ilgiliyim."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com



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