Hiçbir şiir akımına katılmayarak, bağımsız kalmayı seçen, ilham kaynağı olan Behçet Necatigil, 107 yaşında Türk şiirinin ustaları arasında yer alan, pek çok şaire ilham kaynağı olan şair Behçet Necatigil, 107 yaşında. Necatigil, şiir yaşamı buyunca hiçbir şiir akımına katılmayarak, bağımsız kalmayı tercih etti.

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Türk şiirinin usta isimlerinden olan, şiir hayatı boyunca hiçbir şiir akımına katılmayarak, bağımsız olmayı tercih eden Behçet Necatigil, sözleriyle, mısralarıyla gönül dünyamıza hitap etti. Aynı zamanda öğrenciler de yetiştiren Necatigil'in bugün 107'inci doğum yılı. İyi ki yazdı, iyi ki doğdu...

Türk şiirinde bir Behçet Necatigil geçti...

Anısına saygıyla...

Behçet Necatigil, 16 Nisan 1916’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1940-1972 yılları arasında öğretmenlik yaptı.

Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en seçkin şairlerinden biri olan Necatigil, Almanca’dan çeviriler yaptı; sekizi Knut Hamsun’dan olmak üzere otuza yakın kitap çevirdi. 1979’da İstanbul’da öldü. Ailesi tarafından konan Necatigil Şiir Ödülü, 1980’den bu yana kesintisiz olarak veriliyor.

"Özel bir dünyası olan bir şair"

Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde kendisi için şunları yazmıştı:

"Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta halli bir vatandaşın; birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada biçim yenileştirmelerinden ötürü yadırgandığı da oldu, ama genellikle, eleştirmenler onun için, tutarlı ve özel bir dünyası olan bir şair dediler."

Pek çok alanda eserler verdi

Behçet Necatigil, modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış; bağımsız bir şair ve fikir adamıdır.Şiir dışında, tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar kadar birçok edebiyat alanında eser verdi.

"Sevgilerde"

Behçet Necatigil, şiirlerinin içinden kendi seçtiklerini Sevgilerde adıyla bu kitabında toplamıştı. Dolayısıyla elinizdeki kitap, büyük şairimizin şiir serüveninin bir aynasıdır.

Öğretmen kimliği

Türkiye’de radyofonik oyunun bir edebiyat dalı olarak benimsenmesinde oyunları, çevirileri ve uyarlamalarıyla büyük emek vermiştir.Edebiyatçılığının yanında öğretmen kimliği ile tanınır.

Behçet Necatigil öldü

Kanser teşhisiyle kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi'nde 13 Aralık 1979 tarihinde hayatını kaybetti.

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ergul.tosun@ensonhaber.com