Hiciv ustası bir şair: Nefi

Osmanlı'da dört padişahın saltanatına tanık olup, devlet erkanının takdirini kazanan klasik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Nefi, hiciv temalı şiirleriyle bütün okları üzerine çekmişti.

Divan edebiyatının önde gelen hiciv ustalarından olan Nefi, yazdığı şiirlerle devlet adamlarının ve kadrolarının tepkisini çekmişti. Öte yandan Dördüncü Murad'ın isteğiyle yazdığı şiirler de var.

Divan edebiyatı şairleri saraya hep yakın olmuşlardır. Zaten ismi de buradan gelmektedir. Sarayda padişahının divanına çıkılıp, şiirler de okurlardı. Divan edebiyatı anlamı da buradan kaynaklanmaktadır.

Nefi de bu şairlerden biridir, şiirlerinin ana teması ise yergidir, eleştiridr.

PADİŞAHTAN RİCA...

Bir rivayete göre; 4. Murat, Nefi'den hiciv yazmamasını rica etti. Her ne kadar Nefi, padişah 4. Murat'a bu konuda söz verse de kalemini durduramayıp Vezir Bayram Paşa hakkında bir hicviye kaleme aldı.

BOĞDURULDU

Bu hicviyesinden ötürü Nefi, 27 Ocak 1635'te sarayın odunluğunda kementle boğularak 63 yaşında öldürüldü, sonra cesedi İstanbul Boğazı'nda denize atıldı. Şairin ismi, memleketi Erzurum'da Şair Nefi Ortaokulu'nda yaşatılıyor.

Ergül Tosun

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