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    Hidayet Karakuş'un 55 yıllık şiirleri Kül Kahvesi kitabında

    Yazar ve şair Hidayet Karakuş'un Kül Kahvesi adlı şiir kitabı, Bilgi Yayınevi tarafından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 09:56
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    Hidayet Karakuş'un 55 yıllık şiirleri Kül Kahvesi kitabında

    Haftanın şiiri, Hidayet Karakuş’un 55 yıllık şiir serüveninden süzülerek özenle seçilmiş şiirlerden oluşan Kül Kahvesi adlı kitaptan. “Tarih Biziz” adlı şiiri sizlere sunuyoruz. Kitap, Bilgi Yayınevi tarafından yayınlandı.

    Hidayet Karakuş un 55 yıllık şiirleri Kül Kahvesi kitabında #1

    55 YILLIK ÖMRE ŞİİR

    Hidayet Karakuş'un 55 yıllık ömrünün ürünü olan şiirler, yazarın hayatından, edebiyatından derin izler taşıyor.

    Hidayet Karakuş un 55 yıllık şiirleri Kül Kahvesi kitabında #2

    Sayfa: 192

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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