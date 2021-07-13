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- Hidayet Karakuş'un 55 yıllık şiirleri Kül Kahvesi kitabında
Hidayet Karakuş'un 55 yıllık şiirleri Kül Kahvesi kitabında
Yazar ve şair Hidayet Karakuş'un Kül Kahvesi adlı şiir kitabı, Bilgi Yayınevi tarafından yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 08:56
- Güncelleme : 13.07.2021 - 09:56
Haftanın şiiri, Hidayet Karakuş’un 55 yıllık şiir serüveninden süzülerek özenle seçilmiş şiirlerden oluşan Kül Kahvesi adlı kitaptan. “Tarih Biziz” adlı şiiri sizlere sunuyoruz. Kitap, Bilgi Yayınevi tarafından yayınlandı.
55 YILLIK ÖMRE ŞİİR
Hidayet Karakuş'un 55 yıllık ömrünün ürünü olan şiirler, yazarın hayatından, edebiyatından derin izler taşıyor.
Sayfa: 192
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com