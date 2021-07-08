Hikmet Hükümenoğlu'nun gerilimli romanı: 04.00

04:00, Hikmet Hükümenoğlu'nun gerilimle fanteziyi birleştirdiği, hızlı kurgusuyla öne çıkan 04.00 adlı romanı Can Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Geçmişindeki korkunç bir olay yüzünden hayattan kaçan Giray'la eski karısı -ve yeni cinayet masası baş komiseri Defne- kaybolan çocukların sırrını çözmek için yeniden bir araya gelir. Ancak Giray, gizli gücünü kullanmaya razı olacak mı?

Ve tanımadığı insanlar için hayatını tehlikeye atmak onu kendi karanlığından çekip çıkarabilecek mi? 04:00, Hikmet Hükümenoğlu'nun gerilimle fanteziyi birleştirdiği, hızlı kurgusuyla etkileyen bir 21. yüzyıl romanı.

Sayfa: 400

"BENİM ŞEYTANLARIM...."

"Ama bunlar sırf benim şeytanlarım değil, otobüste yanıma oturan adamın beynini kemiren dertler de bana bulaşıyor ya da marketteki kasiyer kız, çünkü gözlerindeki nefreti görüyorum, tuşlara basan parmaklarının nasıl öfkeyle kasıldığını görüyorum, onların şeytanları da bana da bulaşıyor ya da televizyonda tükürükler saçarak kavga eden o çok bilgili insanlar, onların öfkesi de, mutsuzluğu da, kini de, kederi de eninde sonunda beynimin kıvrımları arasına yerleşip kök salıyor..."





FARKLI BİR İSTANBUL

Bizimkine benzeyen ama bazı açılardan da çok farklı bir İstanbul. Belki milyonlarca paralel evrenden birinde yer alan diğer İstanbul... Bu şehirde korku, öfke ve çaresizlik birikip patlama noktasına yaklaştıkça adeta şekil almış ve karanlık bir organizmaya dönüşmüş.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com