Hilal Selvi'den yaşamlara tanıklık eden kitap: Birdenbire

Mutlu sona ulaşmak kolay olmasa da yolda olmayı sevenler için birbirinden lezzetli öykülerin buluştuğu Birdenbire...

Hilal Selvi, Birdenbire ile sizleri kendinizi cızırtılı radyonun eşliğinde az demli paşa çayı içtiğiniz eski günlere, uzunca ve çetin bir yolun sonunda eve varmış gibi hissedeceğiniz, aslında çok tanıdık olduğunuz bir yolculuğa davet ediyor.

Çünkü Birdenbire; geçmişe özlem duyanların, doğduğu yeri yazgısı sayanların, bir karıncayı incitmenin vicdanını yıllarca sinesinde taşıyanların, masumiyetini kaybetmek istemeyenlerin, sevdikleri tarafından görülmeden aynada kendi aksini göremeyenlerin hikâyesi.

Hayal kurmaktan ve mutlu sonlara inanmaktan vazgeçmeyenlere anlatacak hikâyelerimiz var.

Kapıları bir bir aralamak

Önümüzdeki kapıları bir bir aralayacağız; dostluğuyla sizi büyüleyecek bir atın sırtında dörtnala koşacak, doksanlarda çocuk olmanın neşesini hatırlayacak, sevgiliye kavuşmanın arzusuyla hayatımıza eşsiz renkler katacağız.





İnsanların yaşamlarına tanık olmak

Yastığa başımızı koyduğumuzda gelecek günlere dair kurduğumuz düşler olmasa doğacak olan güne uyanmak ne denli zorlaşırdı...

Birdenbire'de hayallerini yastığın altına yerleştirmeden uyku tutmayanlarla tanışacağız.

Uzanıp dokunabileceğimiz kadar gerçek fakat bir o kadar hayalperest insanların yaşamlarına tanık olmaya hazır mısınız?