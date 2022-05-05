Hilmi Yavuz denemeleriyle okurun karşısında: Budalalığın Keşfi

Edebiyatın şiir, makale, anlatı gibi pek çok türünde eser veren Hilmi Yavuz, bu kez denemeleriyle okur karşısında.

Etik değerlerinin yanında estetik kaygıyı da unutmayan Hilmi Yavuz'un denemeleri tıpkı bir Janus maskesi gibidir; bir yüzü ciddi düşünceyi gösterir bu maskenin, diğer yüzü mizaha karşılık gelen gülen düşünce’ ifadesiyle karşılanabilen yazıları. Budalalığın Keşfi’nde yer alan, felsefeden edebiyata, tarihten sosyolojiye, siyasetten gündelik hayata uzanan denemelerde de bu birliktelik görülür.

Gözden kaçmayan detaylar

Yavuz’un dile, düşünceye, belleğe, mekâna, aidiyete ve güncele dair düşüncelerinin tümünün ‘modernleşme’ ile ilişkili bir sistematiğe dayandığını da okur gözden kaçırmayacaktır.