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- Hıristiyan, Yahudi ve İslam tasavvufunun öncüsü İskenderiyeli Philo Judaeus
Hıristiyan, Yahudi ve İslam tasavvufunun öncüsü İskenderiyeli Philo Judaeus
- Haber Merkezi
- 28.12.2022 - 14:30
Philo, Yahudi kültürü ile Grek düşünce sistemini birleştirip, orijinal katkılar ortaya koyan ve kendi anlayışından doğmuş olan felsefe modern çağa kadar sürerek Skolastik düşünceye öncülük eden, Yeni Platonculuğa, Plotinos’a ve Hristiyan gnostisizmine ilham veren kişi olarak gösterilir.
Antikçağın önemli filozoflarından İskenderiyeli Philo, Pythagoras ve Platon’un felsefesini mistik ruhunda bir araya getirmiştir. İskenderiye’de yüzyılın üstadı ilan edilerek kendisinden sonraki felsefi ekollere ilham kaynağı olmuştur.
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Anlayıştan doğan felsefe
Yunan felsefesiyle Musa dinini uzlaştırdığı anlayıştan doğan felsefesi, modern çağa kadar sürmüş ve skolastik düşünceye öncülük etmiştir. Philo için felsefe, yetkin bir bilimdir. Felsefe yapmak, Tanrı’ya ve Tanrı’nın hayaline hasret duymak demektir.