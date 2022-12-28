Hıristiyan, Yahudi ve İslam tasavvufunun öncüsü İskenderiyeli Philo Judaeus

Felsefe Serisi’nin yeni kitabında Turgut Özgüney İskenderiye’de yüzyılın üstadı ilan edilmiş olan Philo Judaeus’u anlatıyor.

Philo, Yahudi kültürü ile Grek düşünce sistemini birleştirip, orijinal katkılar ortaya koyan ve kendi anlayışından doğmuş olan felsefe modern çağa kadar sürerek Skolastik düşünceye öncülük eden, Yeni Platonculuğa, Plotinos’a ve Hristiyan gnostisizmine ilham veren kişi olarak gösterilir.

Antikçağın önemli filozoflarından İskenderiyeli Philo, Pythagoras ve Platon’un felsefesini mistik ruhunda bir araya getirmiştir. İskenderiye’de yüzyılın üstadı ilan edilerek kendisinden sonraki felsefi ekollere ilham kaynağı olmuştur.





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Anlayıştan doğan felsefe

Yunan felsefesiyle Musa dinini uzlaştırdığı anlayıştan doğan felsefesi, modern çağa kadar sürmüş ve skolastik düşünceye öncülük etmiştir. Philo için felsefe, yetkin bir bilimdir. Felsefe yapmak, Tanrı’ya ve Tanrı’nın hayaline hasret duymak demektir.