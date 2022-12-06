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    Holly Jackson’ın bağımlılık yapan polisiye romanı: İyi Kız Kötü Son

    Holly Jackson’ın soluksuz okunan ilk romanı İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi’nin ardından, serinin heyecanla beklenen ikinci kitabı İyi Kız, Kötü Son...
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 10:32
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    Holly Jackson’ın bağımlılık yapan polisiye romanı: İyi Kız Kötü Son

    Çözdüğü cinayetin ardından dedektifliği geride bırakan Pip, tanıdığı bir kişi kaybolunca bu sözünden dönmek zorunda kalıyor. Gerçek suçun körüklediği İyi Kız, Kötü Son’da daha fazla karanlık sır gün yüzüne çıkarken polisiye gerilim okurları zekice kurgulanmış bir maceranın içine sürükleniyor.

    Holly Jackson’ın çok övgü toplayan ve dört romandan oluşan sürükleyici serisini Türkiye’deki okurlarla buluştu.

    Yılın ilk yarısında yayımlanan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gören İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi’nin devamı olan İyi Kız, Kötü Son'u çok seveceksiniz.

    Pip, yaşadığı kasabada yıllar önce işlenen cinayeti çözdüğü araştırmasının ardından bir daha asla böyle işlere bulaşmamaya karar verir.

    Ancak bu kararı, araştırması sırasında başından geçenleri anlattığı bir polisiye podcast’i hazırlamasına engel olmaz.

    Holly Jackson’ın bağımlılık yapan polisiye romanı: İyi Kız Kötü Son #1

    Suç vakaları

    Kendini suç vakalarının tam orta yerine atmadan, onları sadece anlatmakla yetinerek geçirdiği vakit hoşuna gitmiştir.

    Derken o cinayetin yıldönümünde kasabada bir kayıp vakası yaşanır. Anma töreninde neredeyse tüm kasabalıların gördüğü Jamie Reynolds bir anda sırra kadem basmıştır.

    Holly Jackson’ın bağımlılık yapan polisiye romanı: İyi Kız Kötü Son #2

    Kendini güvende hissetmek

    Jamie’nin ailesi Pip’ten yardım ister. Bu isteği reddedemeyen Pip yeni bir araştırmanın içinde bulur kendini.

    Araştırdıkça da kasabanın karanlık sırlarıyla yüzleşir. Çok geç olmadan Jamie’yi bulabilecek midir? Peki ya kendisi? Bu olayı çözdükten sonra hala güvende sayılabilecek midir?


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