Katili bulmaya kararlı bir genç kız ve saplantıya dönüşen, dolambaçlı ve asla beklemeyeceğiniz bir sonla biten bir soruşturmanın hikâyesi: Holly Jackson’ın ilk romanı İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi..

Kasabadaki lisenin güzel ve popüler kızı Andie Bell, bir cinayete kurban gider. Polisin araştırmaları sonucunda olay hızla çözülür. Andie’yi, erkek arkadaşı Sal öldürmüştür.

Sal tutuklanamaz çünkü Andie’yi öldürdükten bir süre sonra intihar etmiştir. Polis kayıtlarına göre olay bu kadardır işte. Dava kapanır. Sal’ın ailesi kasabalılar tarafından dışlanır. Andie ilahlaşır. Sal lanetlenir.

Küçükken Sal’ı tanıyan ve onun birine zarar verebileceğine asla inanmayan Pip artık büyümüş, lise çağına gelmiştir. Cinayet ve intiharın üzerinden geçen beş yıla rağmen, Sal’ın suçsuz olduğuna dair taşıdığı his hiç değişmez.

Bir cinayet

Bu hissin peşinden gitmenin bir yolunu bulmaya kararlıdır Pip. Bir lise öğrencisi olarak yapabilecekleri sınırlıdır ama neyse ki, okulda proje ödevi için bu cinayeti konu etmeye karar verdiğinde öğretmeni kabul eder