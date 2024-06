Homeros'un İlyada'sı eski Yunancadan yapılan çeviriyle Türkçede Edebiyattan sosyal bilimlere, felsefeden tarihe kadar pek çok disiplinin binlerce yıllık serüveninin önemli ilham kaynaklarından, günümüzde dahi edebiyat dünyasını derinden etkilemeye devam eden, Homeros'un İlyada'sı, yıllar sonra yeni bir çeviri ile Türkçeleştirilerek okurlarla buluştu.

ensonhaber.com

İstanbul Üniversitesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak felsefe tarihi, dil ve edebiyat alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyan, Eski Çağ dilleri ve kültürleri alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Erman Gören'in çevirdiği İlyada, karton kapak ve ciltli versiyonları ile okurlara sunuldu.

Ilias’la ilk karşılaşma, hangi vesileyle olursa olsun, her okur için eşsiz bir tecrübedir. Ilias okuyucularına yalnızca Homeros’un mısralarının gücünü ve bir kahramanın serencamını değil, her insana, her okura ait bir serencamı da sunar.

Tutarlılık timsali olması beklenen kahraman Ilias’ta, hepimiz gibi kendisiyle çelişebilen bir insanoğlu olarak resmedilir. Tanrılar, kahramanlar ve insanlar, hem dünyevi hem kozmik bir çatışmanın tarafları olarak aynı alanda yer alır.

Kanın dehşetiyle, gözyaşlarının hüznüyle dolu bu kadim savaş hikâyesi her zaman bir başyapıt, şiirin, hatta bütün edebiyatın başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Anadolu topraklarında gerçekleşen bu savaşın ayrıntıları bütün edebi geleneğin tasavvurlarının fışkırdığı ana memba haline gelmiştir.

Eksiksiz çeviri

2000 yılı aşkın süredir farklı çevirilerle hep okunmakta olan bu mısralar Erman Gören’in Türkçesinde, Homeros’un söyleyişinin kimi zaman ürpertici gelebilecek garipliğini yok saymayan, savaş sahnelerinin hızına yaraşır bir akış kazanıyor.

Uzun yıllara yayılan bir emeğin sonucu olan, kapsamlı bir giriş yazısı ve hacimli bir sözlükle zenginleşen bu çalışmayla Türkçe, Homeros’un “söz”üne (epos) sadık ve Eski Yunancadan yapılmış eksiksiz bir çeviri kazanıyor.

Sayfa: 840

Troya Savaşı’nın unutulmaz 51 günü

Bu kitapta Troya Savaşı’nı okuyacaksınız. Troya, Çanakkale Boğazı’nın beri yakasında kurulu, zengin bir kenttir. Bu kent, Yunan Yarımadası’ndan gelen Akhalar’ın saldırısına uğrar.

Troyalılar ile Akhalar karşı karşıya gelirler. Kral Agamemnon komutasındaki Akhalar, daha soylu, daha yürekli, daha akıllı, daha örgütlüdürler. Dokuz yıl süren bu büyük savaşı onlar kazanır. İlyada Destanı’nda, bu savaşın en hararetli 51 günü anlatılır.

Kitabı çeviren Prof. Dr. Erman Gönen

Homeros kimdir?

İnsanlar yirmi beş yüzyıldır bu soruyu evirdiler çevirdiler, araştırdılar durdular, yine de bir sonuç alamadılar. Homeros bir bilmece olarak kaldı: Onu hiç bilmiyoruz, hiçbir zaman bilemeyeceğiz desek de yeri, biliyoruz, hiçbir şairi bilmediğimiz gibi biliyoruz desek de yeri. İnsanlık tarihinde bir gün geldi ki sanatçının kimliğini kestirmek için eserine bakmakla yetinmez oldu insanoğlu.

Homeros'u bulup çıkarmak

Kimdi bu sanatçı, ne zaman doğdu, nerede doğdu, nasıl yaşadı diye bir sürü soru sormaya girişti. İşte o gün Homeros gürültüye gitti, çünkü hiç hazırlıklı değildi bu sorulara cevap vermeye. O gün bilim doğdu diyeceksiniz, evet ama bilim Homeros’un üstüne üstü karalı kâğıtları öyle bir yığdı ki altından Homeros’u bulup çıkarmak güç iş oluverdi.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com