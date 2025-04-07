Prof. Dr. Uğur Batı ve Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur kalem iş birliğinden ortaya çıkan kitap

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Aşka, ilişkilere ve insan ruhuna dair derin bir çalışma...

"Ruh Hassası", aşkın nörobilimini, insanın âşık olma yetisini ve bağlanma biçimlerini bilimsel veriler ışığında inceliyor. Evrimsel biyoloji, psikoloji, davranış bilimleri ve sinirbilim alanındaki en güncel araştırmalarla desteklenen bu çalışma, okuyucuya ilişkilerin gizemli dünyasında bir yol haritası sunuyor.

Kitabın en dikkat çeken bölümlerinden biri, aşkın yalnızca bir duygu olmadığı, aynı zamanda beyinde gerçekleşen kimyasal ve biyolojik süreçlerin bir sonucu olduğu yönündeki bilimsel açıklamalar. "Aşk kalpte değil beyinde yaşanır" diyen yazarlar, aşkın şehvet, bağlılık ve sadakatle nasıl iç içe geçtiğini çarpıcı örneklerle anlatıyor.

İNSAN İLİŞKİLERİNİN EVRİMSELLİĞİ

Eserde, aşkın yanı sıra ilişkiler, evlilik, sadakat, aldatma, iletişim sorunları ve insanın psikolojik bağ kurma biçimleri de ele alınıyor.

Günümüz modern dünyasında ilişkilerde yaşanan sorunlara bilimsel perspektiften ışık tutan "Ruh Hassası", okurlarına kendilerini ve ilişkilerini daha iyi anlama fırsatı sunuyor.

Sayfa: 200

GÜÇLÜ BİR KALEM İŞ BİRLİĞİ

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, psikiyatri ve bilişsel davranış terapileri alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olup, aşk, ilişkiler ve insan ruhu üzerine kapsamlı çalışmalara imza atmıştır. Prof. Dr. Uğur Batı ise karar bilimi, psikoloji ve davranışbilimleri alanındaki uzmanlığı ile tanınan bir akademisyen, yazar ve medya danışmanıdır.

İnsan doğasını merak eden, aşkı ve ilişkileri bilimsel bir perspektiften anlamak isteyen herkes için Ruh Hassası, kaçırılmayacak bir okuma deneyimi sunuyor.

YAŞANILAN DÜNYADA SEVMEK VE SEVİLMEK

Elinizdeki kitap çoğu insanın sevilmek için yaşadığı bir dünyada sevebilmenin önemini vurgulamaktadır. Sevilmek herkesin benzer biçimde arzuladığı bir ihtiyaç, sevmek ise herkesin birbirinden farklı biçimde icra ettiği bir sanattır. Öyle bir sevin ki, sevilen de sevmeyi sizden öğrensin.

Aşk yanına gelmediğinde rüyalarına gelendir. Yan yana olmak değil, o ayrı yazılır, aşk sımsıkı olmaktır. Dünyadaki herkesin parmak izinin farklı olması, kimsenin sana onun gibi dokunamayacağının kanıtıdır. O nedenledir ki fırsatınız varken sevin ve kendilerine bunu haykırın.