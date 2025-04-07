Yeni haftada yeni okuma önerileri

Ergül Tosun

Yeni bir haftaya yeni kitaplarla başlamak istiyorsanız sizler için öneriler hazırladık. Özellikle kararsız okurları listemize göz atmaya davet ediyoruz.

AHMET ÜMİT'İN YAZINSAL DÜNYASI

Sayfa: 232

Onur Bilge Kula Ahmet Ümit'in Yazınsal Dünyası ödüllü incelemesinde, yazarın farklı eserlerinden hareketle ( Elveda Güzel Vatanım, Sultanı Öldürmek, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Kırlangıç Çığlığı, Kayıp Tanrılar Ülkesi ve Yırtıcı Kuşlar Zamanı), karşılaştırmalı romanın performansı polisiye romanın biçimine varıncaya kadar dek, bütünlüklü bir toplamsal muayeneye dayayan bir Ahmet Ümit okuması yapıyor. Kitabın sonunda yer alan söyleşi de Ahmet Ümit'in yazarlık serüveninin özeti niteliğinde.

KOPUK

Sayfa: 72

Öyküleriyle tanınan Sine Ergün bu ilk romanında bir foto muhabirini nerede olduğunu bilmediğimiz, isimsiz, zamansız bir dünyanın içinde tedirgin edici bir atmosferle karşımıza çıkarıyor. Kopuk’un tekrar eden seslerle, taşlarla, tozlarla kaplı ortamında hatırlamak, unutmak, kaçışlarımız üzerine düşünürken, yazarın hassas, yalın ve sakin dili bize rehberlik ediyor.

Z ipini koparmıştı. Onun ipi olmamıştı hiç, öyle düşünüyordu. Ya da koptuğunu anımsamayacağı denli zaman geçmişti aradan. Başka bir şey, diye düşündü. Bir boşluğun içinde, yapış yapış bir boşluğun içinde hareket eder gibi. Ne zamandır. Amaçsız. Kopuk.

POLİTİK HAYVAN HİKÂYELERİ

Sayfa: 160

Alegorik bir hayvan meseliyle (Ölesiye Varkalım) başlayan hiper-realist bir başka hayvan hikâyesiyle ( Göçmen Kediler Dairesi ) son bulan Politik Hayvan Hikâyeleri başlıklı öyküler toplamı içinde Serdar Rifat, sekiz öykü boyunca farklı yüzlerini ve ilginç boyutlandırmalarını dile yazma etkinliğini ortaya çıkardığı olayları anlatıyor.

MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ

Sayfa: 252

Sanat eserleriyle izleyici arasındaki uzaklığın sanat tarihi eğitiminin eksik olduğunu gören Bedrettin Cömert, 38 yıllık ömrünü bu eksikliği kaybetmeye adaymıştı. Çeviri, deneme ve ders notlarıyla Türkiye'de sanat tarihi yazımına eklenen en önemli isimlerden biri oldu. Bedrettin Cömert'in Mitoloji ve İkonografi isimli kitap bilimi bağlarını ve bu bağların görsel yansımalarını açmak için bir fırsat, temel bir kaynak.

TANZİMAT VE İSTİBDAT DÖNEMİ'NDE TÜRK TİYATROSU

Sayfa: 464

Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu (1839-1908), Metin And'ın dört cilt halinde hazırlanmış olan Türk Tiyatrosu, dönem olarak iki, basım sırası olarak üçüncü kitabıdır. Yazarın ele aldığı bu dönem, Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Batı Tiyatrosu arasındaki etkileşimin ilk koşullarında bir geçiş süresi niteliğindedir.

SÜT UYUDUĞUNDA

Sayfa: 464

Artun Ünsal, kitabında önce Anadolu'da peynirin ortaya çıkışına yol açan tarihsel gelişmeleri ele alıyor, ardından günümüze ulaşan peynir çeşitlerini ve üretim tekniklerini bölge bölge ayrıntılarıyla anlatıyor ve son olarak da Türk mutfağına özgü, temel malzemesi peynir olan yemek ve tatlıları aktarıyor.