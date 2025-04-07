Ünlü tarihçi Ilan Pappé'den İsrail ve Filistin meselesinin tarihselliğini anlatan kaynak kitap

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7 Ekim 2023’teki yaşanan yıkım ve ardından gelen dehşet, dünyayı hayrete düşürdü. Ancak Filistin-İsrail savaşının tarihi önceki bir zamana dayanıyordu. Siyonist yerleşimcilerin Filistin topraklarına geldiği 1882’de ilk çatışma başladı ve ileride yaşanacak büyük sıkıntıların fitili de böylece ateşlenmiş oldu.

Filistin-İsrail Meselesi’nin Kısa Tarihi’nde Pappé, Filistinlilerin ellerinden alınan topraklarını, vatanlarını, yaşamlarını, tarihlerini ve geleceklerini inceliyor. Siyonizmin ortaya çıkışından kurucularına, Filistinlilerin ilk başkaldırışlarından büyük devletlerin iki yüzlülüğüne, Filistin-İsrail meselesine yönelik uluslararası politikanın dönemeçlerinden Filistinlilerin işgale karşı direnişlerine kadar bir asırdan fazla zamandır süre gelen bu çözülememiş vakayı derinlemesine irdeliyor.

KADİM SORUNUN TARİHSEL TEMELLERİ

Filistin-İsrail meselesinin tarihsel temelleri ve dönüm noktaları ile ilgili bütünsel bir çerçeve çizen kitap, kökleri Osmanlı’nın son dönemlerine kadar giden ve kuşaklar boyu süren çatışmanın tarihsel ve toplumsal temellerinin izini sürüyor. Sadece bölgesel değil, küresel bir sorun olarak güncelliğini koruyan Filistin-İsrail meselesinin tarihsel geçmişinin anlaşılmasını hedefliyor.

İsrail-Filistin’e yönelik uluslararası politikanın iniş çıkışları, Filistinlilerin işgale direnişi ve İsrail’'in kendi içinde gerçekleşen değişimleri merkeze alan kitap, Filistinlilere yapılan haksızlıkları görmek, onların mücadelesini anlamak ve bu baskıya karşı durmak adına dikkate değer dikkate değer bir yaklaşım sunuyor.

Sayfa: 130

DÜNDEN BUGÜNE İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ

Ilan Pappé, kitapta Filistin-İsrail meselesinin dünden bugüne tarihi derinliği ele almasının yanı sıra Filistin-İsrail meselesi üzerine ileri okuma yapmak isteyenler için akademisyenler ve araştırmacılar tarafından kaleme alınmış eserlerden kısa bir seçkiye de yer veriyor.

Ilan Pappé

KAYNAK KİTAP

Filistin halkının İsrail işgalinde onlarca yıldır maruz kaldığı acı, sürgün ve soykırım politikalarını açık ve öz bir şekilde ortaya koyan eser Filistin-İsrail çatışmasının görünüşte anlaşılmaz tarihi arka planını kavramak isteyen herkes tarafından okunmalı.