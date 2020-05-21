Hugh Howey’in kıyamet sonrası romanı Kum, ilk kez Türkçede

Son yıllarda en önemli bilimkurgu serilerinden ‘Wool’un yazarı Hugh Howey, bu kez yepyeni bir kıyamet sonrası romanı ‘Kum’ ile ilk kez Türkçede…

Hugh Howey, son yıllarda dünyada ve ülkemizde, özellikle Wool serisi ile çok sevilen Amerikalı bilimkurgu yazarı. Wool serisi, sırasıyla seriye adını veren ilk eseri ‘Wool’ (Silo), ’Shift’ (Vardiya) ve ‘Dust’ (Toz) olmak üzere üç kitaptan oluşuyor. Howey, 22 Mayıs itibarıyla da kıyamet sonrası romanı ‘Kum’ ile ilk kez Türkçede olacak. Orijinalinde 5 bölümden oluşan Kum, tek bir kitapta yayımlanacak. Wool serisinden bağımsız, yeni bir evrende geçen Kum için Financial Times şöyle diyor:

“Kum, Hugh Howey'nin Wool serisinin başarısının tesadüf olmadığını gösteren nitelikli bir bilimkurgu-gerilim kitabı!”

Söylemeden geçmek olmaz; Kum’u, Türkçeye kazandıran isim ise, genç yetenek Cihan Karamancı…

(Hugh Howey)

KUM

Kum, kanunsuzluğu, göz ardı edilmişliği, kendi başınalığı keşfe çıkan soluksuz bir macera… Howey’in sürükleyici anlatımında kurgulanan romanda, eski dünya şimdi kumlar altında kaldı. Şimdi kumların üstündeki vahşi yeni dünya ise, eskisinden daha zalim. Kasabalarda yaşamı, dinmeyen rüzgarlar ve korkunç kumlar kontrol ediyor. Kasabalardan birinde yaşayan, anne ve babaları tarafı tarafından terk edilen dört kardeş ise şimdi tek başlarına mücadele etmek zorunda…

Palmer, dört kardeşten biri. Palmer, kendini kanıtlamak ve hayatını kazanmak için tehlikeli bir göreve hazırlanıyor. Bu dünyanın en saygı duyulan mesleği, ‘kum dalgıçlığı.’ Palmer ve kardeşlerinin babası da bir kum dalgıcıydı. Şimdi Palmer’in görevi, kumulların altına dalarak çok derinde olduğuna inanılan efsanevi, eski dünya şehrini keşfetmek. Ancak bu öylesine zorlu bir dalış ki, sonunda sadece Palmer’in değil, kasabanın da dünyasını yerle bir edecek…

Roman hakkındaki yorumlar ise şöyle:

“Hugh Howey bu işi biliyor.”

(SFX)

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“Capcanlı ve mükemmel yaratılmış bu dünyanın arka planında aile ve toplum hakkında oldukça duygu dolu bir hikâye yatıyor.”

(Morning Star)

Kum

Hugh Howey

Çev.: Cihan Kamancı

İthaki Yay.

S.: 344

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Damla Karakuş

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