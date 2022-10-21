Hunter S. Thompson'un romanı: Screwjack

Amerikan gazeteciliğinin ve edebiyatının yirminci yüzyıldaki en tartışmalı isimlerinden Hunter S. Thompson, Gonzo gazeteciliğinin kurucusu olmasının yanı sıra önemli bir altkültür ve siyaset figürü...

Amerikan gazeteciliğinin ve edebiyatının yirminci yüzyıldaki en tartışmalı isimlerinden Hunter S. Thompson, Gonzo gazeteciliğinin kurucusu olmasının yanı sıra önemli bir altkültür ve siyaset figürü.

İçinde üç öykü olan Screwjack ise Thompson’ın 1991 yılında sadece üç yüz yirmi altı nüsha hâlinde, imzalı yayınladığı bir eser.

Koleksiyonerlerin uzun zaman boyunca tek bir kopyasına bin doları aşan meblağlar ödediği bu eser neyse ki 2000 yılında tekrar yayınlandı.

Bir yüzleşme kitabı

Kitaptaki ilk öykü olan Mescalitoda bir otel odasında yaşadığı ilk meskalin tecrübesini aktaran Hunter S. Thompson, ikinci öykü Bir Şairin Ölümü'nde zor durumdaki bir dostuyla yaşadığı yüzleşmeyi anlatıyor, güya editörlerden bir not ile başlayan son öykü Screwjack'te alter egosu Raoul Duke sahneye çıkıyor, sonrasıysa çılgınlık.



Las Vegas’ta Korku ve Nefret, Rom Günlükleri ve Cehennem Melekleri gibi efsanevi yapıtların kalemi Hunter S. Thompson’dan Screwjack hem dokunaklı hem ucube bir mucize.





Kitap hakkında görüşler

"Hunter Thompson, Kraliçe Victoria’nın cenazesinde çırılçıplak koşan bir adama karşı hissedeceğiniz şekilde hayran bırakıyor kendisine."

William F. Buckley



"Thompson çevresindeki çirkinliği açığa çıkarmak için kendisini çirkinleştiriyordu."

Hari Kunzru