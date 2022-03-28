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    Huricihan İslamoğlu'nun Dünya Tarihi ve Siyaset kitabı

    Dünya tarihinin bütünlüğü, liberalizmin bitmek bilmeyen “devlet” meselesi, serbest piyasacı yaklaşımın açmazları, Dünya Tarihi ve Siyaset kitabında.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 15:02
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    Huricihan İslamoğlu'nun Dünya Tarihi ve Siyaset kitabı

    Yüzlerce yıldır verili gerçeklik olarak kabul edilen Batı modernliğinin “evrenselliği”, Batı merkezli dünya tarihi anlayışları artık tartışmaya açılmış durumda: Dünyadaki güç dengelerinin de değişmesiyle gerek siyasi gerek akademik alanda farklı ülkelerin, bölgelerin dünya tarihindeki yeri, Batı’ya hiç de benzemeyen gelişim çizgileri, modelleri ele alınıyor.

    Öteden beri tarihteki süreğenliğe dikkat çeken Huricihan İslamoğlu da alışılagelmiş Batı merkezli modernleşme söylemine karşı eleştirel bir bakış açısı geliştiriyor.

    Huricihan İslamoğlu nun Dünya Tarihi ve Siyaset kitabı #1

    Sayfa: 255

    DEVLET MESELELERİ

    Dünya tarihinin bütünlüğü, liberalizmin bitmek bilmeyen devlet meselesi, serbest piyasacı yaklaşımın açmazları, İslâmiyetin yaygın olduğu coğrafyayı dünya tarihi içinde konumlandırma çabaları, hukuk-mülkiyet-meşruiyet ilişkisi kitaptaki yazıların temel izlekleri.

    ORTAK GELECEK

    Çin, Osmanlı ve Babür imparatorlukları örneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesini, Batı’yla karşılaştırılmasını da sunan İslamoğlu, Dünya Tarihi ve Siyaset’te paylaşılan bir dünya tarihi anlayışından yola çıkarak ortak bir gelecek tahayyülünün imkânlarını araştırıyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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