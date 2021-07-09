15 Temmuz davalarını yakından takip eden Avukat Hüseyin Aydın, yaşanan tüm gerçekleri Asırlık Gece kitabında topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün kanlı darbe girişimine ilişkin bir kitap kaleme aldı.

Aydın, TGRT Haber canlı yayınında Cem Küçük'ün konuğu oldu ve "Asırlık Gece - Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" kitabına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Aydın'ın 15 Temmuz'u anlatan Asırlık Gece kitabı ViDEO

"HER CÜMLEYE HER KELİMEYE.."

Hüseyin Aydın kitabına ilişkin, "Kitabı yazarken, yazdığım her cümleye her kelimeye büyük bir özen gösterdim. Tahminlerimi kitaba aktarmamaya çalıştım." dedi.

KİTAPTA HANGİ SORULAR CEVAP BULUYOR

15 Temmuz kanlı darbe girişimine ilişkin önemli bilgi ve belgelerin bulunduğu kitapta şu sorular yanıtını buluyor;

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlıklar kimler tarafından, nerde ve nasıl yapıldı?

FETÖ’cüler böyle bir darbe girişimine neden kalkıştı?

Darbe saati niye erkene alındı?

Darbenin ilk saatlerinde Fetullah Gülen hangi sivil imamla görüştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım darbe olduğunu öğrendiklerinde ne konuştular, ne karar aldılar?

Genelkurmay Karargâhı ve diğer karargâhlar nasıl işgal edildi?

Üst düzey komutanların başına ne geldi?

Akıncı Üs Komutanı Hakan Evrim, Fetullah Gülen’le kimi görüştürmek istedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’ten İstanbul’a intikali nasıl planlandı, yol boyunca neler yaşandı?

Ankara’yı bombalayan uçaklara kim talimat verdi?

TRT baskınının ve TV’deki darbe bildirisinin arka planında neler yaşandı?

Ömer Halisdemir, Semih Terzi’yi nasıl etkisiz hale getirdi?

Darbe nasıl bastırıldı, darbeciler hangi koşullarda teslim olmak zorunda kaldı?

Darbe başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye’ye uyanacaktık?

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15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI...

Cem Küçük'ün "15 Temmuz başarılı olsaydı ne olurdu" sorusuna da yanıt veren Hüseyin Aydın, "Büyük fotoğrafta, şöyle değerlendirebiliriz; 15 Temmuz'dan önce de 100 yıl boyunca sözde yarım kalan emellerin hayata geçirilmesine yönelik bölgemize birçok gelişme olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz da bu dinamiklerden bağımsız değil. 15 Temmuz başarılı olsaydı, Sevr'de yarım kalan birçok projenin hayata geçirileceğini ve güneyimizde Irak ve Suriye'deki olaylardan çok daha vahim olaylarla yüzleşeceğimizi düşünüyorum ben." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük; 15 Temmuz gecesi İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Kayseri'ye de darbeciler tarafından sıkıyönetim direktifiyle atama yapıldığının nedenini sorması üzerine konuşan Hüseyin Aydın, "Bu benim fazlasıyla dikkatimi çeken bir şeydi. Üzerine düşülmesi gereken bir şeydi. Bugün cevabını bulamadık ama belki bir gün bunun cevabı da ortaya çıkar diye düşünüyorum" dedi.